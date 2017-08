Estas personas se atrevieron a transformarse en lo que siempre quisieron

El equipo formado por la fotógrafa Holly Falconer y la estilista Kylie Griffiths es como un pozo de los deseos, ya que con su proyecto fotográfico han realizado los sueños de un puñado de desconocidos y los han transformado en alguien que siempre quisieron ser.

“Para esta sesión, preguntamos a gente en internet qué es lo que siempre quisieron ser. Luego les dijimos que vinieran a nuestra oficina para poder transformarlos: en gótica, en trekkie o en muñeca humana,” dijeron las creadoras a Vice. “Finalmente, dimos un paseo y les preguntamos a los viandantes si nuestros transformados tenían mejor aspecto antes o después.”

Helen

“Hola, soy Helen y hoy me transformaré en gótica. Hago esto porque siempre quise rebelarme y ver cómo es ser diferente en público. Los góticos son gente normal. También quería llevar maquillaje extravagante por un día.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

John, 24: Tiene un aspecto genial, como esas madres hippies que te dejan fumar hierba con los amigos. Y me gusta la transformación, está expresando su rabia interior.

Ellie, 26: Le queda muy bien ser gótica.

Sarah, 31: Es terrorífico.

Elouise

“Me llamo Elouise, tengo 22 años y me van a tatuar por todos lados. Siempre quise muchos tatuajes, pero cuando era más joven me hice uno de Buda en la nuca y parece un truño humeante, así que decidí no hacerme más.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

John, 34: Sí, me encantan los tatuajes. Se está expresando y eso es importante.

Julienne, 26: Me encanta, parece una lesbiana del este de Londres.

Stuart, 22: Tiene buen aspecto en ambos. La que tiene tatuajes, me gustaría que fuera mi amiga

Ken

“Me llamo Ken, quiero transformarme en un trekkie porque estoy loco y me gusta Star Trek y quiero que todo el mundo lo sepa.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

Fabien, 26: Creo que la gente con un aspecto especial es mejor que la gente normal, así que mejor como Trekkie.

Julia, 23: La transformación tiene un aspecto demasiado de la vieja escuela para parecer real. Me gusta más normal.

Alex, 22: Sencillamente parece un idiota.

Iris

“Me llamo Iris, tengo 27 años y me van a transformar en una muñeca humana. Siempre quise ser una muñeca de pequeña, vivir en un casa de muñecas rosa y ponerme sus vestidos, así que voy a cumplir mi sueño.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

Paula, 25: Muy bonito, me gusta el 2º look, es muy sesentero.

Alex, 22: I don’t know what that is but I’m not liking the color scheme. She looks like a rainbowNo sé que es, pero no me gustan los colores. Parece un arco iris.

Julienne, 26: Me encanta, se parece a Sheila, esa cantante de los 80.

Melanie

“Soy Melanie y tengo 32 años. Me van a transformar en un hombre. Lo hago porque creo que los hombres representan el poder y la fuerza, y me gustaría que las mujeres se sintieran poderosas y fuertes, por eso voy a ser hombre por un día.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

Stuart, 22: ¿Qué? ¿Estás de broma? Eso es una chica? Podría ser un actor haciendo de chico y chica

Paula, 25: Dios, me encantan ambos. ¿Es mujer o hombre en la vida real?

Julienne, 26: Me encanta como hombre, es perfecto. Me encanta el cambio de género.

Tabitha

“Soy Tabitha, tengo 29 años y vivo en Londres. Hoy me van a transformar en drag queen, porque siempre me ha gustado lo exagerado. Aún estoy pensando mi nombre de drag queen.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

Stavros, 21: Me encantan las drag queens.

Paula, 25: Me encanta el 2º look, menuda diva.

John, 34: No se pone límites. Es importante expresar tu sexualidad, y obviamente es lo que hace, así que genial.

Faye

“Me llamo Faye, tengo 30 años y quiero transformarme en ejecutiva de negocios. Creo que ahora que tengo 30 debería vestirme de forma más seria y elegante.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

Stuart, 22: Me gusta como ejecutiva, tiene mucha más clase. Hasta el gesto de la mano.

Ellie, 26: Si tuviera que decidir, mejor como ejecutiva, totalmente. Parece una cabr*na.

Sarah, 31: Me gusta más antes, parece más natural, más como sí misma.

Tom

“Soy Tom, tengo 22 años y soy de Brighton. Me van a transformar en juggalo, porque tienen un aspecto muy raro y me gustan las caras raras y subversivas. También, la música asociada a ellos es bastante buena.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

Julia, 23: Me gusta más la segunda porque tiene mucho blanco.

Stuart, 22: Me recuerda al Joker. Tiene un aspecto muy enfermizo.

Ellie, 26: Está mejor normal. El aspecto de juggalo es muy desesperado, no sé ni qué hace con las manos.

Jon

“Me llamo Jon, tengo 28 años y soy de Croydon. Me van a transformar hoy en estrella del pop, ya que fui a la universidad y me gradué en grabación de pop, así que quiero ser una gran estrella.”

¿Qué pensaron los transeúntes de la transformación?

Ellie, 26: Le queda bien el azul, parece más vivaz.

Julienne, 26: Tiene un aspecto fiero.

Paula, 25: Me encanta esa cosa peluda y esponjosa.