Estas son las 10 mentiras que te dice alguien cuando no está interesado en ti

Cuando tienes algo de tiempo saliendo con alguien y simplemente las cosas no avanzan, te puedes empezar a cuestionar que estará pasando, puede ser que a ti te guste mucho esa persona pero realmente no quiera nada contigo.

A algunas personas les cuesta mucho trabajo ser directos o simplemente no saben usar las palabras adecuadas, o tienen miedo a herirte por eso usan mentiras.

Pon atención a estas palabras porque según el psicólogo Gregory Kushnick, especialista en parejas, estas son las 10 mentiras que dice alguien a quien no le interesas:

1. AÚN NO ESTOY LISTO

Mas que una mentira, es más bien una explicación y aunque te parezca absurda es una de las más frecuentes para no avanzar a algo más serio.

2. AÚN SIGO PENSANDO EN MI EX

Según comparte Reddit, esta es de las frases que se escuchan con mayor frecuencia para salir de una situación en la que no se quiere llegar a un noviazgo.

3. QUIERO SEGUIR CONOCIENDO MÁS GENTE

El doctor Kushnick, opina que esta frase indica que esa persona simplemente teme enrolarse en un nuevo compromiso serio con todo lo que implica: monogamia, fuertes lazos afectivos, arriesgarte a salir lastimado.

4. ESTOY OCUPADO COMO PARA INVOLUCRARME EN UNA RELACIÓN

Quizá haya motivos muy fuertes de por medio, como la muerte de algún familiar, alguna enfermedad, el divorcio de sus padres o algo que realmente cambie su vida.

Pero el trabajo o la escuela rara vez se interponen de verdad con algo o alguien que realmente importa.

5. AHORA NO ES UN BUEN MOMENTO

Esta puede ser una mentira total que frecuentemente viene de personas que solo quieren pasarla bien y no están pensando a futuro.

6. NECESITO PENSAR LAS COSAS

“El tiempo es muy importante con respecto al compromiso, porque algunos hombres están solo probando, especialmente después de una larga relación”, explicó el Dr. Kushnick.

7. NO ESTOY PREPARADO PARA UNA RELACIÓN SERIA

Cuándo la persona no es la indicada, uno nunca está preparado, es lo que se esconde atras de esta mentira tan común, parece que todos la hemos escuchado en algún momento.

8. TE ASEGURO QUE NO ERES TÚ, SOY YO

Él dice que no sabe lo que quiere, que tiene problemas en su vida, que está muy confuso, estresado, y por tanto no puede seguir contigo porque no quiere que sufras. No dudes, si le gustaras, y si él tuviera problemas personales, le encantaría poder enfrentarlos junto contigo y sería muy feliz de tenerte.

9. ERES TAN BUENA QUE NO TE MEREZCO

Las frases como “No te merezco” o “Te mereces a alguien mejor que yo”, son unas excusas baratas. En lugar de decirte directamente que no te quiere, prefiere una mentira de poca lógica: si le gustaras, haría todo para poder estar con una mujer tan “buena y maravillosa” como tú.

10. HE SUFRIDO TANTO ANTERIORMENTE, NECESITO ESTAR SOLO

Él dice que no ha superado la separación de su ex. Sí, puede ser que se acuerde de su ex, pero será porque entendió que a ti no te puede amar. Cuando uno conoce a alguien especial para él, deja de compararla con sus ex.

Vía EnPareja