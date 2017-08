Estas son las escenas que han hecho de ‘Game of Thrones’ un éxito rotundo

Game of Thrones no llegó de la nada para ocupar su lugar en nuestros corazones: se construyó, escena por escena. Para escribir mi libro 100 Things Game of Thrones Fans Should Know & Do Before They Die, me di cuenta de que estaba regresando con frecuencia a las mismas escenas que cuentan la historia de cómo Game of Thrones se convirtió en la inevitable sensación que es hoy en día. Algunas son escenas grandes, famosas y explosivas, pero la mayoría no lo son. Aquí están las escenas que hicieron que Game of Thrones se convirtiera en un éxito masivo, caro, polémico e inevitable.