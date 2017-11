Estas son las frases que te dirá un hombre que te quiere dejar y no se atreve

Nadie dijo que terminar era algo fácil y en ocasiones en nuestro deseo porque las cosas terminen lo mejor posible o la otra persona no salga lastimada ocultamos cosas o hacemos otras que a fin de cuentas terminan teniendo el efecto contrario y nuestra pareja termina con el corazón destrozado.

Cuando un hombre o una mujer quiere decir adiós y no se atreve lo hace muy evidente. Aparte de la indiferencia y nerviosismo, suele disfrazar sus palabras con las siguiente frases, que aunque más bonitas y educadas a fin de cuentas significan lo mismo: se quiere ir de tu lado.

“CREO QUE BUSCAMOS COSAS DIFERENTES”

Es una manera de decirte que las cosas que tenían en común ya no existen. Ambos cambiaron y necesitan otras cosas, ya no ven hacia la misma dirección.

“ÚLTIMAMENTE DISCUTIMOS DEMASIADO”

Puede que sea cierto, pero a veces ellos exageran e incluso pueden llegar a provocar las peleas, para que sea la excusa perfecta para romper.

“ERES DEMASIADO CELOSA, Y NO PUEDO CON ESE COMPORTAMIENTO”

Es momento de que pongas a pensar y te respondas de manera honesta si él tiene la razón o es solamente un invento para dar por terminada la relación.

“NO ERES TÚ, SOY YO”

Es la madre de todas las frases, ya que es usada por la mayoría de los hombres que desean poner terminar de manera “pacífica”.

“NECESITO TIEMPO”

¿Para qué?, una pareja jamás roba espacio ni evita que alguna de las partes no cumpla sus sueños o haga lo que quiere. Sin lugar a dudas no necesita tiempo sino a otra persona.

“CREO QUE NO PUEDO DARTE LO QUE TÚ NECESITAS”

En ocasiones ni ellos saben lo que su pareja desea, pero es una forma de decir que no esperen nada de él.

“LO ÚLTIMO QUE QUIERO ES HACERTE DAÑO”

Lo cual no es cierto, ya que al mentir, tratar con indiferencia, desilusionar, actual de forma ruin y criticar, no son las actitudes de alguien que no quiere lastimar.

“NO ME SIENTO PREPARADO PARA TENER UNA RELACIÓN EN ESTE MOMENTO”

Con esta frase en realidad quiere decir “no quiero tener una relación contigo en este momento”. Cuando estamos enamorados no pensamos si somos aptos, si es el tiempo adecuado, de lo único que estamos seguros es que queremos a esa persona y deseamos estar a su lado.

“NECESITO CONCENTRARME EN MIS ESTUDIOS Y TRABAJO”

La pareja nunca debe de ser un impedimento para que ambos se puedan desarrollar en todos los ámbitos de la vida, por lo tanto resulta ser una justificación poco creíble. Una pareja esta para apoyarse al momento de querer cumplir los sueños de ambos.

“ME AGOBIA QUE DEPENDAS TANTO DE MI”

Con esto en realidad están diciendo: Estoy harto de tus problemas, ya no quiero escucharlos más. Cuando un hombre deja de amar, su primera reacción es la indiferencia hacia todo lo que la mujer que amaba hace, dice o siente.

“MERECES ALGO MEJOR”

En efecto, cuando una mujer escucha esto de la boca del hombre que ama, debe de creerle. Nadie merece estar al lado de alguien que no la valora, escucha y que simplemente esta con ella por miedo a la soledad o costumbre.

“NO ESTOY PASANDO POR MI MEJOR MOMENTO Y NECESITO PENSAR”

Todos pasamos por malos momentos, nos sentimos desesperados y pensamos que nada tiene sentido, sin embargo siempre buscamos el apoyo de las personas que amamos para salir de ese trance.

EnPareja