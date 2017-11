¿En qué se fijan las mujeres a la hora de intuir que un hombre puede ser un buen amante?. Sin duda hay algunas señales que ellas interpretan como positivas a la hora de pensar que una pareja puede ser buena en la intimidad.

Un hilo de Reddit titulado: “¿Qué talento fuera del dormitorio es una señal que asegura ser bueno en el dormitorio?” trataba de descubrir esas habilidades:



Sabes bailar

Quizás ya lo has escuchado, pero es muy probable que tu pareja sea buena en la cama si tiene un buen ritmo en el cuerpo, y la mejor forma de saberlo es poniéndolo a bailar. Para algunas personas la relación entre baile y sexo es un mito, porque seguramente habrá a muchos a los que no les guste, pero sí sean muy buenos a la hora de tener sexo. Lo cierto es que un hombre desinhibido, con ritmo, que tiene control de su cuerpo, que sabe seducir con su baile y que tiene en cuenta a su pareja a la hora de moverse y bailar juntos da muchas señales de que en la cama será también toda una “sensación”.

Y también es cierto que un hombre que sabe moverse en la pista de baile atrae más a las mujeres que los que no saben coordinar. Un estudio realizado por la Universidad de Northumbria, en Reino Unido, logró demostrar que el hombre, cuando baila, “emite una serie de señales” que ellas interpretan como que es vigoroso, sensual y por ende, bueno en la cama. Y que estas son muy importantes para la atracción femenina.

Según la investigación, la forma en la que el hombre mueve la cabeza, sus extremidades para seguir el ritmo de la música y la facilidad para coordinar la cadera están relacionadas con la testosterona que posee. “Me imagino que cualquiera que se coordine y baile bien tiene un buen control sobre su cuerpo, ritmo y movimiento, así que será capaz de responder bien a lo que su pareja quiere”, explica Mooseoverbuffalo.



Estás en tu peso

Aunque la delgadez no está asociada con la sexualidad, los estudios demuestran que las personas que se encuentran en su peso tienen un 30% más de sexo que las que tienen sobrepeso. No obstante, en calidad gana el segundo grupo: los individuos mas rellenitos disfrutan más en la cama que los flacos. El premio Nobel de Medicina James Watson tiene una explicación: la grasa refuerza la generación de endorfinas y de una hormona relacionada con el deseo sexual. El que no se consuela es porque no quiere.



Fumas y bebes

Aunque parezca lo contrario, el tabaco atrae al sexo. Los hallazgos de los expertos han demostrado que los fumadores tienen hasta un 10% más de relaciones íntimas que los no fumadores. ¿La razón? Los adictos a la nicotina son vistos como unas personas arriesgadas (juegan con su salud, son ‘malotes’), lo que les hace muy atractivos para el sexo opuesto.

La investigadora Eveline Vincke, de la Universidad de Gante en Bélgica, es clara: “Para encuentros sexuales a corto plazo, los que toman riesgos físicos triunfan más en la cama que los que arriesgan social o financieramente”.

Todos sabemos que unas copitas siempre levantan el ánimo… y todo lo demás. El ‘vividor follador’ también sigue esta regla. Las personas que suelen emborracharse tienen un 20% más de relaciones sexuales que las que no lo hacen. Este porcentaje crece exponencialmente si a la copa le añadimos un pitillo, pues, según los expertos, aquellas personas que beben y fuman son un 200% más activas sexualmente que las sanas.

(¡Cuidado!, a ver si ahora te vas a dar al alcohol y al tabaco, que todo esto tiene su lógica: los que beben y fuman tienen más sexo porque salen más y conocen más gente. Todo en exceso es muy malo. ¡Sé prudente!)



Tienes animales de compañía

“Si saben acariciar un gato es una señal clarísima de que son un animal en la cama. Significa que tratan bien a cualquier otra criatura viviente, son pacientes y las habilidades con sus dedos son mágicas para otras partes del cuerpo”, asegura Stick3belle.

Sin embargo, un estudio determinó que las personas con perros tenían el triple de relaciones sexuales que los que vivían con felinos. Los expertos creen que se debe a que sus amos tienen una posición económica elevada ya que su salario medio anual es bastante mayor que el de los que tienen gatos. Esto hace que posean un nivel de vida más agradable y, por tanto, un mayor atractivo de cara a sus posibles ‘presas’.



Besas bien

Cada vez hay más evidencias que confirman que un buen beso es mucho más que una fuente de placer inmenso. Besar es uno de los actos más placenteros para la persona. Lo han confirmado varios estudios. Esto sucede porque los labios son una de las zonas del cuerpo con más terminaciones nerviosas. Por eso captan más sensaciones y pueden generar más placer que otras zonas como los genitales, con menos terminaciones de este tipo. Así es. La ciencia lo ha demostrado.

“Besando sé perfectamente lo que va a suceder en una habitación. Si cuando conozco a alguien lo hace bien mientras estamos en el bar o tomando algo, entonces estoy segura de que las relaciones sexuales irán muy bien. Si los besos van mal, entonces tengo serias dudas sobre sus habilidades en el dormitorio”, asegura la usuaria Honeytruck87.



Eres músico

Una de las teorías más duraderas fue propuesta por Charles Darwin, que sugirió que, como con el canto de los pájaros, el motivo principal de la música es el sexo. “Las notas musicales y el ritmo”, escribió en ‘El origen del hombre’, “fueron adquiridos al principio por los ancestros masculinos y femeninos de la humanidad con el propósito de cautivar al sexo opuesto”.

Según un estudio realizado por el psicólogo Benjamin Charlton de la Universidad de Sussex en Brighton (Inglaterra), las preferencias sexuales de las mujeres cambiaban durante su ciclo menstrual y, en el punto más fértil del ciclo, preferían compositores de música más compleja, que quizá podrían ser considerados parejas más capaces. Darwin consideraba la selección sexual como auxiliar de la selección natural era la “supervivencia del más sexy”, sin importar que los atributos sexuales tuvieran otras ventajas para la misma. Según esta hipótesis, la destreza en el canto y la creación de música funcionaría como la cola del pavo real: inútil, incluso una molestia, pero un reclamo de atención.

“Un buen saxofonista, guitarrista o pianista sabe cómo utilizar las manos y la boca para cualquier otra cosa”, asegura una usuaria. “Tocar cualquier instrumento muestra claramente su destreza en el sexo”, añade otra.



No alardeas

“Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”, afirma el refrán. Enhorabuena, eres todo un dandi, pero queda feísimo que lo cuentes, porque además seguramente no sea cierto. Cuando empieces a tener un alto número de relaciones, sé discreto. Si por el contrario empiezas a contárselo a todo el mundo se encargarán de crearte un halo de hombre seductor. Un hombre que es realmente bueno en lo cama no necesita recalcarlo frente a los demás, y ellas lo saben.

Quizá pienses que eso es bueno, pero tus futuras relaciones sabrán de tu fama y se pensarán mucho si tener algo contigo o no. ¿Por qué? Porque si lo hacen irremediablemente estarán en boca de todo el mundo. Recuerda no alardear de ser el macho alfa. Unas parejas satisfechas de tu compañía y de tu personalidad serán tu mejor publicidad.

Vía El Confidencial