Este es el line up oficial de Lollapalooza para los tres días que dura el mediático evento

Tres días de música y lo mejor de la escena internacional, con un cartel con más de 100 bandas, encabezados por Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana del Rey, LCD Soundsystem y muchos más. El encuentro se realizará el próximo 16, 17 y 18 de marzo. El cierre de la primera jornada estará en manos de Pearl Jam una de las bandas más legendarias e influyentes de los últimos 30 años, regresa a Parque O’Higgins luego de protagonizar el 2013 una de las presentaciones más apabullantes que han pasado por la edición nacional del festival.

Antes, LCD Soundsystem que celebran con su nuevo álbum “American Dream” su estatus de una de las mejores bandas de comienzos del nuevo milenio, capaces de crear música electrónica bailable con la actitud del punk y bases rítmicas del house. Kygo, quien con canciones como “Firestone” (feat. Cornad Sewell) y “Stole the Show” (feat. Parson James) certificadas con Oro y/o Platino en 16 países y le han ayudado a ser el artista más rápido en alcanzar el billón de reproducciones en directo en Spotify. The National uno de los grandes nombres de la escena alternativa, con siete discos ya a sus espaldas, su indie rock melancólico ya ha conquistado millones de seguidores en todo el mundo.

En el mundo de la electrónica se anota Galantis, súper dúo sueco que busca representar la intersección perfecta entre el pop y la música bailable electrónica. El icónico David Byrne, influyente ex líder de Talking Heads y máxima referencia para los gigantes del indie actual. Dillon Francis, productor y dj multiplatino, pero también uno de los DJs más divertidos y carismáticos de la escena electrónica. Tyler, The Creator que debuta en el país con su aclamado álbum Flower Boy; Milky Chance que luego de establecer un arrollador éxito con “Sadessary”, vuelve a la carga con su nuevo trabajo “Blossom”.

También en la primera jornada el metal contemporáneo de los daneses de Volbeat. ; Los Jaivas una de las grandes bandas chilenas que celebrará sus 54 años de carrera tocando íntegramente Alturas del Machupichu. También, Sinergia, Ana Tijoux y su nuevo proyecyo Anita Dinamita, Pedro Piedra, Cordillera el nuevo proyecto que agrupa a Carlos Cabezas y Angelo Pierattini, dos nombres icónicos de la historia del rock chileno, y muchos más. La segunda jornada estará en manos de los Red Hot Chili Peppers, los californianos vuelven con su onceavo álbum de estudio bajo el brazo, “The Getaway”, que les ha valido sus mejores críticas en más de una década.

Imagine Dragons, objeto de adoración en todo el planeta gracias a su fórmula de rock alternativo plagado de himnos y tonos pop de oscura intencionalidad, regresan a Lollapalooza Chile como un fenómeno consagrado. Chance the Rapper que ya es una estrella mundial, catapultándose como el líder de la nueva ola del Hip Hop, además de ser un incansable activista trabajando para diversas causas sociales, ganándose el respeto de sus pares, pero también por íconos del rock como Eddie Vedder.

El mundialmente reconocido productor de música electrónica Hardwell, quien figura en lo más alto de las listas de los mejores DJ del mundo. El rock de vieja escuela con los ingleses Royal Blood. Mon Laferte que debuta en Lollapalooza como una de las artistas más destacadas del continente. Anderson Paak uno de los más brillantes artistas de la música actual, debuta en Lolla con la extraordinaria musicalidad de su grupo & The Free Nationals (soul, rap, beats, pop, funk) como protagonistas absolutos. Camila Cabello que con su single Havana entró al Top 10 Global de Spotify a días de estrenar su debut solista “The Hurting. The Healing. The Loving”. Zara Larsson la artista pop ganadora de múltiples Discos de Platino y una de las ’30 jóvenes más influyentes de 2016 según TIME.

Alison Wonderland que con sus sencillos tan poderosos y bailables le han hecho ser una de las artistas de Bass más reconocidas en todo el mundo. Los nacionales Chancho en Piedra presentarán en la segunda jornada su disco La Dieta del Lagarto, Movimiento Original regresa al festival con su nuevo álbum “MovRapAndReggae”, esta vez ya instalado como uno de los artistas nacionales de mayor convocatoria. Fernando Milagros uno de los artistas más prodigiosos de la escena actual.

Para el cierre de la octava versión de Lollapalooza Chile, los multi-premiados The Killers, una de las bandas más representativas del rock actual. Lana del Rey, icónica artista americana que ha enamorado con sus álbumes y se ha consolidado como una artista referente en el panorama musical tanto por su peculiar carisma como por tu único y propio estilo musical. Wiz Khalifa una de las grandes estrellas del género que, gracias a la sonoridad de sus rimas, sin perder el peligro callejero que lo convirtieron en un referente de esta década. DJ Snake, todo un referente de la música electrónica actual.

Liam Gallagher, líder de una generación, máximo exponente del movimiento britpop con Oasis y poseedor de una voz que definió una época, presentará su primer disco en solitario As You Were. Khalid uno de los artistas más interesantes de R&B del año como fue catalogado por Billboard y Complex. Yellow Claw, con sus eufóricas y energéticas actuaciones; Deorro con su estilo único de conjugación progresiva y electro – dutch, su música se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Mac DeMarco que regresa al país con This Old Dog, su nuevo disco.

Moral Distraída uno de los últimos fenómenos de la música bailable; rock con raíces latinoamericanas en manos de Kuervos del Sur; también Matanza, Santaferia, Roman & Castro y muchos más. VIERNES 16 DE MARZO PEARL JAM – LCD SOUNDSYSTEM – KYGO – THE NATIONAL GALANTIS – DAVID BYRNE – DILLON FRANCIS – TYLER, THE CREATOR MILKY CHANCE – VOLBEAT – ALAN WALKER – CHEAT CODES – LOS JAIVAS BAJOFONDO – THOMAS JACK – SINERGIA – ANITA DINAMITA – PEDRO PIEDRA ZOÉ – DE KIRUZA – CORDILLERA – THE GANJAS – CÓMO ASESINAR A FELIPES ROOTZ HIFI – EGO KILL TALENT – SHOOT THE RADIO – MAXI VARGAS – SPIRAL VORTEX JORDAN FERRER – HEDO – ALEX JUNE – RUBIO – HAUSI KUTA – TUMU TAPU FUGLAR – 31 MINUTOS – OLHABERRY, EL MAGO DEL FIN DEL MUNDO – THE ALIVE SÁBADO 17 DE MARZO RED HOT CHILI PEPPERS – IMAGINE DRAGONS – CHANCE THE RAPPER HARDWELL – ROYAL BLOOD – MON LAFERTE – ANDERSON .PAAK & The Free Nationals DVBBS – SPOON – CAMILA CABELLO – ZARA LARSSON – ALISON WONDERLAND CHANCHO EN PIEDRA – WHAT SO NOT – OH WONDER – SHIBA SAN LATIN BITMAN – LAS PELOTAS – MOVIEMIENTO ORIGINAL – ALAIN JOHANNES TRÍO FERNANDO MILAGROS – MATANZA – VICENTE SANFUENTES – SANTAFERIA EL BUHO – ROOTZ HIFI – AMILCAR – DJ CASO – CEAESE – MKRNI – MITU TENTEMPIÉS – DJ NEA – 31 MINUTOS – SECRET SHOW – SCHOOL OF ROCK – LOS FRUTANTES DOMINGO 18 DE MARZO THE KILLERS – LANA DEL REY – WIZ KHALIFA – DJ SNAKE LIAM GALLAGHER – KHALID – YELLOW CLAW – MAC MILLER – MAC DE MARCO THE NEIGHBOURHOOD – METRONOMY – NGHTMRE – KALEO – DEORRO LOUIS THE CHILD – QUIQUE NEIRA & TIANO BLESS – MORAL DISTRAÍDA TASH SULTANA – MATANZA – WHETHAN – KUERVOS DEL SUR – DAMAS GRATIS BOOM BOOM KID – EL BUHO – ROOTZ HIFI – ROMAN & CASTRO – MKRNI SPIRAL VORTEX – CAMILEAZY – KAPITOL – RIBO – DJ MEL ZSANCHOS – LAGUNA Y EL RíO – LOS FI – EL BARCO VOLADOR.

