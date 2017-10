Este es el tipo de persona que mejor se adapta a tu signo del zodiaco

ARIES

Alguien que saque lo mejor de ti.

Aries necesitan a alguien que sea paciente y comprensivo. Alguien que puede callarlos cuando se irritan o se emocionan por algo. Si bien se muestran francos y excesivamente seguros, es un acto. Necesitan alguien que pueda ver eso. Alguien que se tomará el tiempo para ver a través de ellos y sacar lo mejor de ellos. No muestran su lado vulnerable a menudo, su pareja tiene que ser alguien que tenga expectativas realistas de ellos y no intente cambiarlos. Cuando salen corriendo y quieren manejar las cosas por su cuenta, necesitan a alguien que los acompañe aunque esté en silencio.

TAURO

Alguien que es blando.

Tauro es un signo difícil para estar en una relación. Pierden los estribos con facilidad. Se muestran duros pero odian la confrontación. Se muestran como mezquinos y fríos de corazón, pero solo luchan para mostrar sus emociones. La lealtad y la honestidad significan todo. Son detectores de mentiras humanos y si te atrapan no te avisarán y te cortarán sin una explicación. Necesitan a alguien que esté tranquilo cuando pierden la paciencia. Alguien que es feliz incluso cuando están enojados. Alguien que puede escuchar cuando sus paredes se rompen. Alguien que puede ser su fortaleza. No les gusta depender de las personas y piensan que tienen que hacer todo por sí mismos, pero hay consuelo en la buena pareja que los entiende sin palabras.

GEMINIS

Alguien que te da libertad.

Los geminis son estrictamente ejecutivos y orientados a objetivos. Necesitan a alguien que les de una correa larga y no los sofoque. Los Géminis siempre están entusiasmados, es importante que su compañero sepa agregarle más combustible. Necesitan apoyo y estímulo y alguien siempre en su esquina, que se arriesgue con ellos. Tienden a poner cara de valiente cuando se trata de situaciones difíciles, es importante que su pareja gane su confianza porque cuando un Géminis se descompone, solo será en privado y necesitan a alguien que esté de acuerdo con eso.

CÁNCER

Alguien que te sanará.

Los cánceres tienen el corazón más puro. Son alguien a quien le importa mucho lo que piensa la gente. Su compañero perfecto será alguien que se da cuenta de lo especiales y raros que son. Tener un corazón como el que ellos tienen, deja muchos corazones rotos. Necesitan a alguien que los ayude a sanar y aceptar el pasado, perdonando a los demás y a ellos mismos. Mientras tratan de ser sociales y luchan, su compañero perfecto será alguien que tome su mano con confianza y lidere el camino en una fiesta. Si bien a veces se muestran como pegajosos y sobreprotectores, su pareja perfecta no se dejará impresionar por ello.

LEO

Alguien que te adore.

Los Leos prosperan hacen todo lo posible cuando son amados y apreciados. No les va bien con el refuerzo negativo y se toman las cosas muy personalmente. Su compañero perfecto es alguien que entiende cuán sensibles son en realidad y sabe exactamente cómo decir las cosas para no lastimarlos. Intentan mucho cuando se trata de todo, por lo que necesitan a alguien que pueda igualar ese esfuerzo.

VIRGO

Alguien que celebrará tu éxito.

Los virgos tienden a ser perfeccionistas. Necesitan a alguien que sea tan ambicioso, pero también pueden ser su roca cuando no tienen éxito. Lo que pasa con los perfeccionistas es que tienden a morder más de lo que pueden masticar y simplemente se agotan tratando de lograr estas cosas. Se lo toman con dificultad cuando no son los mejores en algo, así que necesitan a alguien que pueda apoyarlos emocionalmente cuando están deprimidos. No se perdonan a sí mismos por los errores, por lo que su pareja perfecta sería alguien que pueda hacer eso. Siendo como son, no piensan mucho en su éxito sino que se concentran en lo siguiente.

LIBRA

Alguien que no te dará por sentado.

Los Libras son el signo de la paz y la armonía. Escogen muy pocas peleas y odian causando problemas. Ellos pondrán a otros primero antes que ellos siempre. Su compañero perfecto es alguien un poco más duro que ellos que los empujará a ser un poco más agresivos. A veces permiten que las personas caminen sobre ellos y se aprovechen de ellos, necesitan a alguien que a veces pelee sus batallas. Los libra románticos sin esperanza, su compañero perfecto es alguien que da tanto como ellos y nunca los hace sentir como si estuvieran esforzándose demasiado.

ESCORPIÓN

Alguien que es resistente y suave a la vez.

Los Escorpio son siempre los dominantes que toman el control en una relación. Necesitan una pareja que sea un poco más pasiva y que esté bien con eso. Ellos tienen dos lados muy diferentes. Social y extrovertido en público, pero luego oscuro y emocional a puertas cerradas. Necesitan a alguien que entienda eso y pueda nutrir a ambas personalidades. Un Escorpio es muy directo. No te dicen lo que quieres oír, te dicen lo que necesitas escuchar. Necesitan una pareja que tenga una piel gruesa pero que también la pueda corregir cuando están equivocados. Su pareja perfecta es a la vez suave y resistente cuando corresponde.

SAGITARIO

Alguien paciente.

Los sagitario tiene serios problemas de confianza. Necesitan a alguien que les permita ir a su propio tiempo y ritmo. Alguien que no va a presionarlos de ninguna manera. Son muy críticos con ellos mismos, necesitan esperar a la persona que contrarreste todas las dudas que tengan. No hablan sobre sus problemas, necesitan a alguien que se tome el tiempo para aprender y comprender cuándo algo está mal y hacerles saber que pueden hablar de ello. Los sagitario tienden a prosperar solos, por lo que necesitan a alguien que sea persistente en su búsqueda y no se dé por vencido. Porque si no te rindes con un Sagitario, tendrás su lealtad de por vida.

CAPRICORNIO

Alguien que te inspire confianza.

Capricornio tiende a ser un poco tímido e inseguro. Si bien se muestran fríos y resguardados, desconfían de en quién pueden confiar. Incluso si se preocupan profundamente por ti, se reservarán para decirlo por miedo a lastimarse. Su compañero perfecto agregará confianza a su vida. Les mostrarán que no tienen que enfrentar las cosas solo. Y en momentos en que quieren huir por miedo, necesitan a alguien hacia quien puedan correr y confiar y confiar. Es difícil conquistar el amor de un Capricornio, pero una vez que tengas el corazón, una parte será tuya para siempre.

ACUARIO

Alguien que es tan raro como tú.

Siempre golpean su propio tambor. Nunca fueron los más populares en la escuela ni quisieron serlo. Eran esa persona que siempre fue amable con todos, independientemente de cualquier diferencia que la persona pudiera haber tenido. Ven el mundo a través de un conjunto diferente de lentes que los demás. Donde otros pueden ver a alguien que es un problema, miran y ven a alguien que ha sido herido en el pasado. Mientras que otros ven a alguien que es extraño, lo ven interesante. Su compañero perfecto es alguien que otros no entenderán. Pero lo que pasa con un Acuario es que no permiten que las opiniones de otras personas influyan en las suyas. Entonces, su compañero perfecto será alguien que también toque su propio tambor y no le importe lo que las personas piensen de ellos.

PISCIS

Alguien que escuchará las cosas que no dices.

Los Piscis son tranquilos por naturaleza. Es importante que su pareja se dé cuenta que cuando están callados, piensan profundamente en algo. Ellos piensan demasiado en todo. Es importante que su pareja sepa que les permite hablar todo y procesar lo que está pasando en sus cabezas. Lo sienten todo profundamente. Es importante que tengan un compañero que no se aproveche de su naturaleza suave, pero que vea el valor en ello. Puedes aprender más sobre Piscis simplemente observándolos. Es importante que su pareja tenga la paciencia para querer hacer eso.