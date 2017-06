Este es el único esmalte que les permiten usar a las musulmanas

La marca se unió a la publicación Muslimgirl.com para crear la colección #HalalPaint que incluye seis esmaltes, en colores desde el clásico nude hasta el morado.

Los esmaltes siempre han sido una parte muy importante de la femineidad de las mujeres y es por eso que cada día hay más colores y técnicas para que nuestras uñas luzcan siempre perfectas. Pero ¿te imaginas no poder llevarlo cuando quieras?

Ese es el caso de las chicas musulmanas que en el momento de realizar algunos rituales religiosos no pueden llevar nada en las uñas. Por suerte y gracias a la nueva colección de la marca de esmaltes Orly, ahora ese no será un problema.

La marca se unió a la publicación Muslimgirl.com para crear la colección #HalalPaint que incluye seis esmaltes, en colores desde el clásico nude hasta el morado, que permite que le entre oxígeno y agua a las uñas sin que el color se deteriore, por lo que las mujeres que siguen esta religión pueden usarlos sin ser cuestionadas.

“Esto es importante porque hay muchas chicas y mujeres que no están representadas en el mundo de la belleza. Ellas, o no encajan en la definición de belleza o ven las cosas que no están diseñadas para ellas”, explica Azmia Magane, editora en jefe de Muslimgirl.com quien junto a su equipo ayudó a elegir los colores y los nombres de los esmaltes. “Esta es nuestra forma de cerrar esa brecha”.

