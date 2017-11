Esteban Paredes, el delantero de Colo Colo, fue designado para ser vocal en la mesa 103 de la Escuela Presidente Riesco de Maipú en estas elecciones, sin embargo no se presentó y deberá pagar una multa de 300 mil pesos.

Es necesario destacar que las compañeras de mesa del futbolista lo esperaron hasta el último momento pensando que llegaría a cumplir con su deber cívico, sin embargo esto no ocurrió.

“Esteban Paredes tampoco se presentó el sábado”, explicó una de las vocales a CNN Chile destacando la ausencia del deportista, quien faltó a la mesa que debió constituirse en un principio con sólo tres personas.

Luego de ser increpado por no cumplir su deber cívico durante la jornada del domingo, el delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, salió a dar la cara y explicó por qué no se presentó como vocal de mesa.

El seleccionado nacional debía estar en la mesa 103 de la escuela Presidente Riesco Errazuriz en Maipú, pero nunca llegó. Esta situación generó diversas críticas. Hoy, en el Estadio Monumental, Paredes indicó que todo fue un error.

“No tenía idea. No sabía que era vocal de mesa”, expresó. “La verdad es que no tenía idea. Ayer como a las diez y media mis familiares me avisan que era vocal de mesa. Como nunca había votado, nunca vi la página, fue un error mío”.

Para enmendar su falta, comprometió su presencia en el balotaje del próximo 17 de diciembre entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier. “Estaré en la segunda vuelta”, aseguró el delantero.