Estos actores estaban detrás de tus peores pesadillas cinematográficas

¿Por qué no aventarte un maratón de películas de miedo el próximo fin de semana? Sirve que recapitulas esa temible etapa en la que tenías que irte a dormir con una luz encendida o gritarle a tu mamá. Por cierto, ahora que están bastante creciditos, más que gritos, algunos te sacarán suspiros. No, Linda Blair… Tú no cuentas.

1. Daveigh Chase, The Ring – 2002

Ahora es una sexi chica veinteañera que comparte cientos de fotografías en Instagram, donde deja ver toda la belleza que hay en ella, lo cuál no era muy notorio cuando interpretó a la niña de los siete días.

2. Linda Blair, The Exorcist – 1973

La espeluznante chica poseída del exorcismo más famoso de la historia, es ahora toda una distinguida dama. ¡Siéntete viejo!

3. Jodelle Ferland, Silent Hill – 2006

La niña que tanto hizo sufrir a su madre, ya es toda una jovencita y continúa interpretando papeles en producciones cinematográficas de suspenso.

4. Isabelle Fuhrman, Orphan – 2009

La malvada Esther tiene tan solo 20 años, pese a que a los siete interpretó a una mujer de 40. Además de actuar en Los juegos del hambre y otras cintas, ha incursionado como modelo.

5. Miko Hughes, Pet Sematary – 1989

Miko apareció en uno que otro proyecto de cine independiente y series, pero su carrera como actor nunca fue tan próspera como lo esperaba.

6. Sissy Spacek, Carrie – 1976

La chica que sufrió bullying sanguinario durante la noche de graduación, ya no es una preparatoriana sino una mujer de casi 70 años que además de excelente actriz, es una talentosa cantante.

7. Ivana Baquero, Pan’s Labyrinth – 2006

Los proyectos artísticos de la talentosa y guapa actriz española, son compartidos constantemente en su red social favorita, Instagram.

8. Anna Sophia Robb, The Reaping – 2007

Además de continuar sus estudios en la Universidad de Nueva York, seguramente la has visto en otras películas sobresalientes como Charlie and the Chocolate Factory.

9. Seamus Davey, The Omen – 2006

El tenebroso Damien, no ha tenido interpretaciones más brillantes que la del anticristo. Sin embargo, como sus padres son artistas, ha participado en proyectos cinematográficos familiares como cortometrajes y documentales escritos y dirigidos por su madre.

10. Louise y Lisa Burns, The Shining – 1980

Seguro cada que ves un triciclo te acuerdas de este par de niñas. Eran encantadoras, ¿no es así? Pues hoy tienen cerca de 40 años, y sin duda te volverían a asustar si te las encontraras en los pasillos de un hotel a media noche.

11. Roger Príncep, The Orphanage – 2007

Este tierno pequeño recibió siete premios por interpretar a Simón, el niño que jugaba con su amigo imaginario. Ahora continúa actuando en pequeñas producciones, mientras termina su preparación artística.

12. Christina Ricci, The Addams Family – 1991

La única e inigualable Merlina, además de haber protagonizado la película de Caspery actuar junto a la familia más rara y loca de todos los tiempos, continuó trabajando para el séptimo arte, solo que ahora como productora.

13. Alex Vincent, Child’s Play – 1988

Andy fue el papel más notorio que tuvo durante su carrera como actor.

14. Junio Valverde, The Devil’s Backbone – 2001

Participó en muchas otras series españolas y largometrajes del mismo estilo tenebroso.

15. Johnny Depp, A Nightmare on Elm Street – 1984

¿Sabías que Johnny participó en el thriller del espantoso Freddy Krueger? Bueno, pues el resto de su vida artística es historia conocida.