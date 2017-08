Encajar no siempre es fácil, muchas veces sientes que hay algo que parece no estar en su sitio, pero eso no fue lo que pasó en las siguientes 15 imágenes, de hecho lo que verás es justamente lo contrario: estas fotos muestran unos camuflajes improvisados que resultaron sencillamente PERFECTOS, se acoplaron tan bien en su entorno que no creerás que fue simple coincidencia.

¿Cuál es tu favorito?

1. Las vacas transparentes abundan en Norteamérica

2. ¿Dónde quedaron los pies?

3. ¡Ni mandado a hacer!

4. Cómo camuflar tu pizza si no quieres compartir

5. El hombre flotante

6. Algo apestaba en la cocina pero no sabía qué era

7. Juguemos: ¡encuentra el celular!

8. ¡Sencillamente perfectos!

9. Usar la misma ropa que tu restaurante favorito

10. ¿Y la caja de la pizza?

11. ¿Su vestido es una colcha?

12. Una bandita del mismo color que su piel

13. El conjunto perfecto

14. Cuando tu novia te quiere sorprender

15. ¿Qué tipo de frutos da ese árbol?