Aunque los AMAs fueron un espectáculo impresionante, algunas invitadas de la gran noche de la música americana no consiguieron convencernos del todo. No hubo grandes catástrofes estilísticas, pero no todas estuvieron igual de acertadas, y alguien tiene que estar en la lista de las peor vestidas. Son ellas.



Demi Lovato de Ester Abner

Demi Lovato figura en la lista por poco original. Hemos visto este mismo vestido cientos de veces en diferentes alfombras rojas. Tul fruncido para potenciar las curvas, que le sienta muy bien pero que la convierte en un clon de Kim Kardashian.





Bebe Rexha de August Getty Atelier

Un vestido de tul negro con brillantes que no quedaba nada bien por culpa de las transparencias. Bebe Rexha podría haber presumido de curvas rompedoras con otro estilo mucho más.





Kat Graham de Ronald Van Der Kemp

El vestido entre romántico y sexy no acaba de funcionar quizás porque es demasiado de todo: mucho floripondio, mucho volante, muchas asimetría, mucho escotazo y mucha abertura en la pierna en el look de Kat Graham.





Kelly Rowland de Galia Lahav

Kelly Rowland optó por un estilo retro con un vestido negro de terciopelo y transparencias decorado con flores y cordones en el escote. No va mal, pero podría haber ido mucho mejor.





Yara Shahidi de Prada

Yara Shahidi lleva un look muy cool, pero no para una alfombra roja, sino para algo más informal. La combinación de gabardina con shorts estampados es genial, pero no aquí.





Pink de Monique Lhuillier

Adoramos a Pink pero últimamente elige vestidos voluminosos que no nos aportan nada. Un vestido pastelón de tul rosa que nos resulta muy empalagoso.





Diana Ross de Vivienne Westwood

Diana Ross es muy diva, y su vestido negro de Vivienne Westwood nos encanta, el problema son esas sandalias blancas y ese super tocado gigantesco con los que lo acompaña. Ella estaría divina sin mucho menos y luciendo esa cabellera ideal que tiene.





Erika Jayne

Definitivamente, no queda bien esta combo de blazer a modo de vestido con botas mosqueteras fucsias. O Erika no la sabe llevar bien.

