Estos son algunos efectivos ejercicios para relajarte en menos de 10 minutos

Es imposible negarlo: el estrés forma parte de nuestras vidas.

Las preocupaciones y ajetreo del día a día se acumulan en tensión física, emocional y psicológica. Por desgracia, sólo depende de nosotros hasta qué punto dejamos que nos afecte. Así que, si de verdad quieres reducir esa opresión que sientes en el pecho, esa extraña sensación de ahogo constante que te impide tomar aire con profundidad, haz algo para ayudarte a ti mismo a solucionarlo.

No te pedimos más, toma 10 minutos de tu día y pon en práctica estos ejercicios relajantes que te ayudarán a desestresarte. ¿Estás listo?

Ejercicios relajantes de menos de 10 minutos

Los masajes y las velas aromáticas son geniales para reducir el estrés, pero necesitan tiempo que quizá no tengas. Los siguientes ejercicios relajantes requieren apenas 10 minutos o menos, y solo necesitarás tus pulmones y la respiración. Creemos saber respirar, pero no es así y el hecho de no hacerlo bien, incrementa ese estrés que tanto odias.

Con estas técnicas sabrás cómo respirar y hacerlo de la forma correcta:

1- Respiración equitativa. Inhala por la nariz y cuenta hasta cuatro, y al exhalar haz lo mismo. Al hacerlo únicamente por la nariz se está añadiendo a la respiración un poco de resistencia. Funciona en cualquier momento y lugar, pero antes de dormir es bastante eficaz.

2- Respiración abdominal. Pon una mano en tu pecho y otra en el abdomen, respira profundamente por la nariz hasta que se infle el diafragma, no el pecho. Entre seis y diez de estas respiraciones por minuto durante 10 minutos a diario. Este simple ejercicio podría mejorar la frecuencia cardíaca y la presión, según la experta en respiración Alison McConnell.

Es un ejercicio ideal antes de un examen o una presentación que te cause estrés.

3- Respiración alterna de la nariz. Tapa la fosa izquierda de tu nariz e inhala profundo por la derecha; para exhalar, tapa la derecha y expulsa el aire por la izquierda. Repite las veces que consideres conveniente. Inténtalo cuando necesites estar más centrado en tus actividades.

4- Respiración para despertar el cerebro. Inhala por la nariz larga y lenta, y exhala de forma rápida. Debes sentir una especie de contracción en el vientre para saber que lo haces bien. Repítelo 10 veces empleando en cada inhalación-exhalación aproximadamente unos dos segundos. El momento ideal es por la mañana, justo al despertar, pues según la instructora de yoga Rebecca Pacheco este ejercicio calienta el cuerpo y despierta el cerebro.

Por último y para aquellas ocasiones en las que tan solo disponemos de dos minutos, te proponemos esta última técnica: intenta contar de manera regresiva –mientras inhalas– desde el número 10 hasta el cero. Al terminar deberías sentirte más relajado, sino es así, vuelve al inicio.

