Las grandes religiones tantricas le dan gran importancia a los sonidos. Para los vedas, el sonido primiordial es el OM. En sánscrito ocupan la palabra “pravana” para referirse a Om. Los pranas son energías (descritas como vientos) que construyen el cosmos material, lo que implica el universo completo, así como cada organismo individual, cada cuerpo humano.

OM es consideraba la silaba semilla fundamental. Las sílabas semilla o bija mantras son aquellos que captan la energía de un dios o una energía poderosa en una sílaba.

Se dice que un mantra “es el avatar sonoro de una divinidad”, es decir, su manifestación y potencia en el mundo. Estos mantras no significan algo, no designan ni son signo de algo, sino que son ellos mismos aquello que nombras. Por ejemplo, el mantra Ram, que es la sílaba para el fuego, no designa al fuego sino que es el fuego en todos sus aspectos. Algunos practicantes sostienen que al repetir esta silaba se puede producir el calor y la energía purificadora del fuego, pero también hacerlo aparecer materialmente. Por esto se las llama semillas: hacen brotar aquella fuerza a la que están invocando.

Los mantas de los elementos son sílabas formadas con semivocales del sánscrito, donde los sonidos corresponden a la esencia misma de lo dicho.

Las sílabas o mantras de los elementos son:

Lam -tierra (prithivi) zona genital, primer chakra, color amarillo Vam -agua (apas) ombligo, segundo chakra, color blanco Ram -fuego (agni) plexo solar, tercer chakra, color rojo Yam -aire (vayu) corazón, cuarto chakra, color verde o negro Ham -espacio (akasha) garganta, quinto chakra, color azul

El yoga moderno ha estandarizado la práctica de recitar cada uno de estos mantras, visualizando el color y la forma del chakra asociado.

Debes tomar cierto tiempo en cada chakra y al alcanzar el 6to y 7mo chakra se canta Om. Según el médico ayurveda David Frawley los beneficios de cada mantra semilla son:

Lam da estabilidad, contentamiento, tranquilidad. Fortalece Venus y Marte y contrarresta efectos maléficos de Saturno. Vam da movimiento, vibración, fluidez y fortalece Venus, Júpiter y la Luna. Ram da poder y fuerza y fortalece el Sol, Marte y Ketu (planeta de la astrología védica). Yam da movilidad, velocidad y dirección y fortalece Mercurio. Ham brinda amplitud, fuerza y penetración. Fortalece Mercurio y Júpiter. OM está asociado con el Sol y los aspectos más sutiles y espirituales.

La sílaba OM, debe pronunciarse al inicio de toda práctica- y al final en el recorrido ascendente de los chakras.

