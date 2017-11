En un estudio realizado por Centro Miintimidad, con 1.172 pacientes chilenas, se encontró que la frecuencia de encuentros íntimos con sus parejas era al mes de 4,2 veces.

Generalmente son los hombres quienes demandan aumentar la frecuencia sexual, lo que genera frustraciones en sus parejas al no poder cumplir con los requerimientos, según indica la directora del Centro Miintimidad, Odette Freundlich.

“Hoy en día con las largas jornadas laborales, las demandas de los hijos y los quehaceres del hogar, el tiempo de calidad para la intimidad escasea”, admite la directora.

Por tanto, son muchas las parejas que acuden a especialistas para tratar de resolver este problema que crea grandes conflictos al interior de las parejas.

La experta ejemplificó con un caso: “María, de 34 años, casada hace 6 años y con 2 hijos de 4 años y 2 años, me decía: ‘salgo del trabajo, recojo a mis pequeños en el jardín infantil, entro a la casa agotada y ahí comienzan mis labores domésticas. Cuando mi marido llega a nuestro hogar, cenamos y lo único que quiero es dormir, lo último que pensaría es en tener algún encuentro sexual, tema que me angustia mucho pues él me pide que aumentemos nuestra frecuencia íntima”.

La experta entrega sugerencias para mejorar la frecuencia y la calidad de los encuentros. “Hay que informarse y derribar mitos; buscar momentos de privacidad con la pareja; planificar los encuentros íntimos; tener gestos cariñosos desde el inicio del día; preparar el ambiente y buscar el momento adecuado; planificar citas románticas; y mejorar la comunicación”.

Asimismo, aseguró que las personas deben “atreverse a contarle a la pareja qué te gusta y qué no; llegar a acuerdos en cuanto a la frecuencia sexual; trabajar el deseo sexual, pues este NO llega espontáneamente; investigar la causa de la falta de deseo sexual; mejorar la creatividad y abrirse a explorar nuevas experiencias.

Por otro lado, fue enfática en aclarar que las parejas “no deben centrarse sólo en el coito” y tienen que “darse tiempo para el juego previo, y atreverse a consultar un especialista en sexualidad”.

Biobio