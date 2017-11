“Me sentí asustada y atrapada. Él era más fuerte y grande que yo, no había forma de que pudiera abrir esa puerta o que alguien me ayudara” , denunció Melissa Shuman.

El pasado mes de octubre el nombre de Kaya Jones volvió a acaparar titulares por primera vez desde su salida del grupo Pussycat Dolls en 2005, cuando a raíz del escándalo por los numerosos casos de abuso y acoso que comenzaba a sacudir la meca del cine ella quiso revelar que todas las componentes de la banda de la que había formado parte habían sido “drogadas” y obligadas a mantener relaciones sexuales con distintos ejecutivos de la industria, unas alegaciones que fueron negadas rotundamente por la formación, que funciona a modo de marca y franquicia.

Ahora, la cantante -que mantuvo supuestamente un romance de dos años con Nick Carter durante esa etapa de mayor popularidad- ha echado mano de su cuenta de Twitter para dar credibilidad al relato compartido hace unos días por otra antigua componente de una girl-band, Melissa Schuman, quien asegura que el famoso cantante de los Backstreet Boys la violó cuando ella tenía 18 años.

“Nick Carter era mi novio mientras aún estaba en las Pussycat Dolls. Él estaba al corriente de los abusos a los que era sometida y no hizo nada. Supongo que ahora ya sé por qué. Conozco toda la verdad. No mientas, Nick. Ya no voy a seguir protegiendo tus secretos“, arranca el primero de una larga lista de tuits, en los que ha dado a entender que el intérprete ya se había enfrentado en el pasado a acusaciones de una naturaleza similar.

Nick Carter was my boyfriend while I was in the Pussycat Dolls. He knew about the abuse I endured and did nothing. I guess I now know why. Disgusting. Disgraceful. Disgusted in my heart. Especially because he was a victim of abuse himself. Shame on you Nick! — KAYA (@KayaJones) November 22, 2017

Nick denies the allegations just like Robin denied my abuse. I know all about the truth here. Don’t lie Nick. I’m no longer keeping your secrets — KAYA (@KayaJones) November 22, 2017

“Yo era vulnerable y formaba parte de un grupo en que solo se me proporcionaba abuso a diario. No me sorprende que me enamorara de alguien con un carácter depredador. Al principio no tenía ni idea, hasta que tuvimos que reunirnos con su abogado por un caso de acoso sexual hacia alguien que él aseguraba que era una fan. Bueno Nick, eso fue en 2014, ¿vas a seguir negándolo todo?”, le ha instigado. En esa misma tirada de tuits, Kaya también ha querido dejar claro que fue ella quien concluyó su relación con la estrella de la música tras descubrir su lado más oscuro y de que él le pidiera que mintiera en su defensa.

“Me he callado muchas cosas y hoy, tras escuchar que otra chica más había sido violada, no he podido seguir en silencio. Debería darte vergüenza, Nick, por no haber sido capaz de refrenar tus demonios sexuales. Ahora tienes una oportunidad de hacer lo correcto“, ha continuado en su incendiaria diatriba.

I was vulnerable and in a group which served me abuse daily. Not surprised I fell in love with a predator and had no idea at first. Until we had to meet with his attorney for a sexual abuse case he claimed was a fan. Well Nick that was back in 2004 are you gonna deny this? — KAYA (@KayaJones) November 22, 2017

Better yet why don’t you ask Nick why I left him. Yup he never dumped me I left him. My heart shattered at what I found out and what he asked me to do! No More Lies! — KAYA (@KayaJones) November 22, 2017

I am 33 and not 19 anymore. I like many girls was blinded by evil and I loved him. I’m not scared anymore. I’ve kept a lot in and today after hearing yet another girl was abused can’t remain silent. Shame on you Nick for not stopping your sexual demons! — KAYA (@KayaJones) November 22, 2017

Nick you have 1 shot to get it right. You can disregard the girls that aren’t on your level even after you abused them. Come Square up with me the girl that was with you for 2 years that knows all your secrets. Let’s go! — KAYA (@KayaJones) November 22, 2017

Por su parte, Nick Carter ha respondido a la historia de Melissa asegurando que, aunque sí mantuvieron relaciones, fueron en todo momento consentidas.

Vía LaOpinión