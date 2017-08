Ex esposa de Luis Fonsi sorprende con mensaje sobre el tema “Despacito”

La ex esposa del cantante Luis Fonsi es una reconocida actriz mexicana, llamada Adamari López y actualmente trabaja en el programa “Un nuevo día” de Telemundo, donde comenzaron a hablar del tema del momento “Despacito”, la canción fenómeno que es interpretada por el puertorriqueño Luis Fonsi y el reggaetonero Daddy Yankee.

La polémica comenzó porque a pesar del éxito del tema, este no se encuentra en la lista de nominados de los premios MTV.





Y si bien López siguió el conducto regular, limitándose solamente de hablar de la problemática de manera informativa, finalmente no se aguantó las ganas – y tras mucho tiempo – le dirigió unas palabras a su ex, dejando más que claro que también le gusta la canción “Despacito” y que merece ganar un premio de los MTV.



“Fonsi, pregúntale a tu gente quién fue el que no mandó ese video, porque nos deja sorprendidos y debería estar nominado y, seguramente si estaría nominado, ganaría”, sentenció.