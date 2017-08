Ex integrante de “Reggaeton Boys” confesó haber sido acosado por importante empresario

La mañana de este miércoles el ex integrante de “Reggaeton Boys”, Givens Laguerre, asistió como invitado al matinal “Hola Chile” de La Red, donde hizo importantes confesiones.

Primero, el ex participante de ‘Pelotón’ habló sobre el masivo arribo de sus compatriotas haitianos y la discriminación que sufren a diario: “Lo pasé muy mal en un comienzo. Llegué con 700 dólares que tuve que hacer durar, y mi primera pega en Chile fue vendiendo celulares”, confesó.

Luego agregó: “Hay gente organizada en el aeropuerto para estafar a los haitianos que vienen llegando. Otros sólo trabajan por 3 mil pesos chilenos, muchos de ellos, y algunas mujeres han sido violadas”.

Más adelante, hizo una importante confesión que sorprendió a los integrantes del panel, ya que contó que un empresario chileno se obsesionó con él: “Un señor de muy buen pasar, y padre de familia, un empresario bien establecido, me ofreció viajes, departamento, auto, dinero, para que pudiera mantener algo con él. El hombre me persiguió harto tiempo para intimar. Él me decía ‘tú no necesitas trabajar. Yo te proveo todo lo que quieras’. Estaba obsesionado, consiguió mi número. Después me mandó un mensaje que se iba de Chile y que le regalara una noche y que él me dejaba un vehículo que yo lo eligiera”, confesó sin entregar nombres.

Revisa el momento: