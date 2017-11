Daniela Chávez, la ex modelo Playboy rostro de la farándula nacional, fue elegida vocal de mesa en Santiago para las elecciones de este domingo y se enteró a última hora.

En las elecciones pasadas la modelo también fue notificada por el Servel, sin embargo se excusó ante las autoridades ya que se encontraba trabajando en México.

Para fortuna de Daniela, esta vez tenía disponibilidad para cumplir con su deber cívico y se presentó en el Colegio Leonardo Da Vinci, ubicado en la comuna de Las Condes, para trabajar.

“El viernes, como a las 8 de la tarde me metí a Internet al sitio web del Servel a averiguar. Pasaban los días y evitaba mirar, siempre lo postergaba. En realidad no imaginaba que podía volver a ser llamada si el año pasado ya me habían convocado”, explicó Chávez en una entrevista a Las Últimas Noticias.

La modelo aseguró que tras el llamado se complicó bastante por su ropa, ya que no sabía que era adecuado vestir para la instancia.

“¿Qué me voy a poner? No sé si estaré en una sala de clases, estoy pensando en ir con tacos porque estoy muy acostumbrada a ellos y unas chalitas cómodas mientras esté sentada”, señaló.

Finalmente, la modelo compartió la noticia con sus seguidores través de su cuenta de Instagram, donde recibió múltiples comentarios de apoyo por el largo día laboral que se le venía.

“Mañana esta conejita será vocal de mesa en Las Condes, no quería ir, ¡pero el deber llama! ¿Quién más es vocal de mesa en estas elecciones?”, escribió en la publicación que no tardó en llenarse de comentarios.

Mañana esta conejita será vocal de mesa en Las Condes, no quería ir, pero el deber llama! Quien más es vocal de mesa en estas elecciones ? 💋 A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Nov 18, 2017 at 9:13am PST

Con información de Las Últimas Noticias.