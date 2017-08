Ex participante de “¿Volverías con tu ex?” se sometió a una lipoescultura: así luce ahora

La rubia Yuli Cagna, recordada por su paso por el reality “¿Volverías con tu ex?”, subió 4 kilos recientemente, cuando se fue de vacaciones a Cancún junto a unas amigas.

Como la chiquilla no es amante del deporte, prefirió someterse a un rápido procedimiento quirúrgico: “Yo sé que no tengo mucha grasa, pero hay algunas zonas donde se acumula”, señaló.

Por esta razón, se realizó una lipoescultura a manos del doctor Elmer Terrazas, quien explicó en detalle lo que se hizo la argentina. “Se realizó una marcación de la musculatura abdominal, con muy buenos resultados. Se le marca todo lo que son los músculos rectos. La cintura la tiene mucho más marcada y lo otro que realizamos fue una lipotransferencia glútea”.

Respecto a su recuperación, Yuli señaló: “Me operé un viernes y el lunes ya pude ir a trabajar normalmente. Obviamente con una faja, pero no he tenido dolores. Sólo el primer día”.

