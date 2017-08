Extrañas fotos de un jovencito Luis Fonsi triunfan en Internet

Luis Fonsi se ha convertido en uno de los cantantes del año con su éxito Despacito. Una canción que ha revolucionado el panorama musical, convirtiendo su videoclip en el más visto de la historia de Youtube, con más de tres mil millones de reproducciones.

El puertorriqueño se ha convertido en uno de los protagonistas de las pistas de baile, y está en boca de todos. Como consecuencia, los medios hablan de él cada vez más; teniendo controladas sus redes sociales buscando noticias. Y ha sido precisamente de su Instagram de donde ha salido una fotografía que se ha convertido en viral.

Fonsi compartió una imagen de él de joven con un look muy diferente hace un año. Pero ha sido ahora cuando lo han recuperado, corriendo como la pólvora por las redes al aparecer un Luis Fonsi irreconocible. Él mismo la publicó acompañada de un divertido mensaje: “¡Dios mío! Quién… ¿quién me dijo que este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3, 2, 1…”

El cantante no ha lucido siempre el aspecto moderno y musculoso del que hace gala actualmente. Y ante la publicación de estas fotografías, fueron muchos los memes que los seguidores hicieron ya en aquel momento. Fue el mismo Luis Fonsi quien compartió algunos: