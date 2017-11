Extraño y perverso culto recluta mujeres lavándoles el cerebro y marcándolas con fierros calientes para someterlas

Una actriz de Hollywood se encuentra entre las 70 a 80 mujeres “atrapadas” en un aterrador culto secreto en el que los miembros son chantajeados, marcados y golpeados con remos, según el ex publicista que formó parte de este siniestro grupo.

Frank Parlato afirma que las mujeres sienten que no pueden abandonar el culto después que los líderes, supuestamente, les lavan el cerebro para que entreguen fotos de desnudos y confesiones sexuales como “garantía” para demostrar su lealtad de por vida al grupo.

El anuncio se produce a pocos días después que la actriz de Dinastía Catherine Oxenberg, quien afirma que el grupo le influenció el cerebro a su pequeña hija India , se reunió con fiscales en Nueva York y presentó pruebas contra el presunto líder del culto, Keith Raniere.

Parlato, quien fue el primero en hacer declaraciones sobre las sórdidas actividades de su secta en el sitio web The Frank Report. Dijo a Sun Online que las mujeres, aparentemente incluyendo India, están aterrorizadas de intentar escapar del culto por temor a que sus secretos se hagan públicos si alguna vez se van.

NXIVM dice ser un grupo de autoayuda, pero Parlato dice que hay un lado oscuro oculto de la organización.

El grupo, solo para mujeres, dirigido por Raniere se conoce como ‘DOS’ y Parlato dice que eso significa “dominus obsequious sororium”, que en español significa “maestro sobre las esclavas”.

Afirma que para unirse, a las mujeres se les lava el cerebro para que les entreguen material digno de chantaje, como fotos pornográficas o información financiera.

Una vez que son miembros, o “esclavas”, se les alienta a reclutar nuevas mujeres en sus “grupos de esclavas”, dejar de salir y estar de guardia las 24 horas del día con su “maestro”. Si no reclutan suficientes “esclavas” o responden a sus “amos” lo suficientemente rápido, son golpeadas con remos, afirma Parlato.

En un impactante texto visto por Sun Online, un miembro desesperado escribe: “Si sufro, lloro o tengo alguna reacción adversa al golpe, me golpean más”.

Los nuevos miembros son tomados más tarde por sorpresa, a los que se les exige desnudarse y luego son marcados a la fuerza, según Parlato.

Deben seguir estrictas dietas de 500 a 800 calorías diarias porque el líder Raniere prefiere mujeres flacas y les dice a sus seguidores que la grasa “interfiere” con sus niveles de energía. También se dice que el polémico líder tiene un harén de mujeres que voluntariamente se acuestan con él, creyendo que van a “sanarse” teniendo relaciones sexuales con el hombre de 57 años, al que aparentemente llaman “Vanguardia”.

Parlato dijo: “La parte preocupante de todo esto es que aún hay mujeres capturadas en este culto que mantienen entre 500 y 800 calorías diarias, sin dormir, con el cerebro perturbado y con el líder de la secta amenazando con liberar todo el material que tiene en su poder si ellas dejan el culto.

“He hablado con una docena de chicas que han escapado. He visto muchos textos, incluida la correspondencia entre un ‘maestro’ y un ‘esclava’. Creo que actualmente hay 70 u 80 mujeres en el culto ahora, pero no todas han sido marcadas. No se marca de inmediato, se hace por sorpresa y sin divulgación. Te dicen que te vas a hacer un pequeño tatuaje y terminas inmovilizado, sin anestesia, mientras un médico toma un hierro caliente y lentamente te marca con entre 50 y 100 golpes de esta marca de dos pulgadas por dos pulgadas”.

“Parece un símbolo, pero en realidad son las iniciales de Raniere: KR y de la actriz”.

Según Parlato, la actriz de Hollywood ganadora del premio Emmy -que Sun Online ha decidido no mencionar por razones legales- es una reclutadora clave del culto y tiene varias “manadas de esclavos” de alrededor de seis mujeres cada una.

Él dice que todas las mujeres pasan por un sistema de clasificación donde ganan colores y rayas según la cantidad de “esclavas” que reclutan y qué tan bien entienden las enseñanzas.

Aparentemente tienen que estar de guardia con su “maestro” las 24 horas del día y tienen tareas retorcidas. Parlato, que trabajó como publicista de NXIVM por menos de un año en 2007, dijo que Raniere utiliza los cursos de autoayuda para reclutar mujeres ricas, famosas o atractivas en su círculo íntimo.

Afirma haberse unido a la compañía sin saber lo que supuestamente sucedía detrás de escena.

“Si fuera solo Raniere por sí mismo, no convencería a casi nadie, pero tiene todas estas mujeres para inducir e hipnotizar a mujeres nuevas, por lo que no solo estás adoctrinado por él, sino por un grupo de otras mujeres, una de ellas es una conocida cadena de televisión”.

“Inducen a las mujeres en este grupo secreto diciéndoles que es un grupo femenino, no le dicen que Raniere está realmente a cargo. Se vende como algo intrigante: un grupo de empoderamiento de todas las mujeres donde recibirían capacitación y entrenamiento para realizar cosas poderosas en el mundo, como los masones”, agregó.

“Entonces se les dice: ‘dennos una fotografía desnuda, vamos, somos solo chicas’. Una vez que están dentro, tienen que dar aún más ‘garantías’ para unirse oficialmente, dijo Parlato.

“La garantía fue cargada originalmente en un dropbox pero también hay una caja de evidencia física”, agregó.

“Incluye fotografías gráficas de desnudos, audio y video confesiones de crímenes, ya sean inventados o no, transmisión de activos que serán retenidos por el culto, números de cuentas bancarias y cheques escritos a Raniere que se cobrarán si la gente alguna vez abandona el culto o revela su prácticas secretas.Entonces se te otorgan ciertas obligaciones pero se vuelven cada vez más desgarradoras y exigentes”.

Parlato cuenta que fue despedido por Raniere cuando comenzó a indagar sobre los asuntos financieros de NXIVM, y actualmente todavía está envuelto en una batalla legal con el criminal de 57 años.

vía the sun