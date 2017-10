Facebook: Asesina de vendedor de comida china en Perú deja inquietante comentario en la red social

Shirley Silva Padilla (22) aseguró a través de cuenta de Facebook que “regresará con más fuerza”. ‘La gata’ es sindicada como la autora de dos asesinatos que se dieron el mismo día en el distrito de San Juan de Lurigancho, distrito de la provincia de Lima, en Perú.

La asesina fue detenida junto a Francisco Cayetano Alhuay Carrillo (31). Según indicaron las fuentes policiales, ambos pertenecerían a la banda criminal ‘Los diabólicos de San Juan de Lurigancho’.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a todos es el comentario que escribió en su cuenta de Facebook. Y es que Shirley Silva Padilla no ha mostrado arrepentimiento alguno hasta el día de hoy, llegando a asegurar incluso que “regresará con más fuerza”.

“Gente, su ‘gata’ regresará con más fuerza”, se puede leer en los comentarios de una de sus fotos.

Recordemos que Shirley Silva Padilla asesinó de una balazo al cocinero y dueño del chifa -término utilizado en Perú para referirse a la cocina traída y adaptada al paladar local por los inmigrantes chinos- ubicado en San Juan de Lurigancho identificado como Freddy Marcas Elías.

El comentario que la acusada dejó en su facebook

“Estaba en el chifa y no me dieron pollo y el señor quería que le pague, pero si no había pollo. […] Me agarró el brazo, cerraron con llave y no vi cuando le disparé, solamente le disparé, le apunté y le dispare, luego nos fuimos a tomar a un bar. De ahí no recuerdo nada”, contó ‘La gata’ a la policía.

