Facebook: Descubrió el mensaje sexista en la tarea de su hija y decidió darle un giro a la historia ¡El resultado te encantará!

Lynne Polvino estaba preparando la cena para su familia cuando decidió revisar las tareas de su pequeña hija Hazel, al ver la historia que había completado la niña de seis años decidió rehacerlo. La razón fue que el mensaje de dicha actividad era totalmente sexista y decidió compartirlo en su cuenta de Facebook.

El título de la historia es “Regreso al trabajo” y en el habían espacios en blanco junto con un listado de palabras con los que la menor debía completar las áreas vacías. Aquí te dejamos el trabajo que Hazel completó.

Tarea original

“Regreso al trabajo.

Lisa no estaba contenta. Su madre había regresado al trabajo. Antes de que Lisa naciera, su madre trabajaba en una empresa importante. Ayer, ella le dijo a Lisa que volvería al trabajo. La mañana fue terrible. Lisa tenía que llegar a tiempo a la escuela. Su padre debía llegar al trabajo a tiempo. Y ahora, su madre también estaba apurada.

El padre de Lisa preparó el desayuno. No estaba muy bueno. Y le pidió a Lisa que lavara los platos. Eso tampoco estaba bien.

A Lisa no le gustó su día en la escuela. Camino a casa, ella pesó en eso. ‘Me pregunto a qué hora llegará mi mamá a casa. Estaré sola en casa’.

Pero cuando Lisa llegó a casa, su madre ya estaba ahí. ‘Dejé la oficina temprano para que podamos pasar tiempo juntas después de la escuela’, dijo ella. Lisa ahora se siente bien.

Fin”

Lynne tiene 44 años y vive con su familia en Nueva York, tanto ella como su esposo trabajan para darles un mejor futuro a sus dos hijos y no podía permitir que ese tipo de mensajes influenciaran en su educación formándole prejuicios sobre las mujeres trabajadoras. Este es la nueva historia.

Tarea modificada

“Lisa estaba feliz. Su madre regresó al trabajo.

Antes de que Lisa naciera, su madre había trabajado en una gran empresa.

Como valoraban su importante contribución a su trabajo, su jefe le dio casi un año de permiso por maternidad con goce de sueldo y le ofreció horarios flexibles a su regreso.

La mañana fue maravillosa. Lisa tenía que llegar a tiempo a la escuela. Su madre tenía que llegar a tiempo al trabajo. Su padre se quedó en casa con un permiso por paternidad para poder cuidar al hermano menor de Lisa y contribuir de forma equitativa en los labores del hogar. Nadie estaba apresurado porque su papá tenía todo bajo control.

El padre de Lisa preparó el desayuno. Estaba muy bueno. Luego, él y Lisa lavaron los trastes, porque todos los humanos funcionales deben aprender a lavarlos por ellos mismos y ayudar a otros.

A Lisa le encantó su día en la escuela. Ella disfrutó jugar y aprender con su maestra en su clase de arte en la escuela pública. Sus maestros estaban bien pagados y felices. En su camino a casa, ella pensó acerca de eso. ‘Me pregunto si algún día seré una ingeniera como mi mamá o maestra o algo más. ¡Yo puedo hacer cualquier cosa!’.

Cuando Lisa llegó a casa, ahí estaba su madre. Lisa pasó la tarde con ella en el programa de actividades para después de clases, financiado por el gobierno, donde ofrecían clases de robótica y pintura, y ahora ella y todo su familia estaban juntos en su hogar. Lisa estaba feliz porque crecía en una sociedad libre de prejuicios de género y misoginia.

Lisa ahora se sentía bien.

Fin”

¿Por qué lo hizo?

“Simplemente no me agradó la tarea, ¡y con cada oración me enojaba más! Mi impresión inicial fue bajando hasta que se convirtió en molestia. Quiero decir, ¿en qué década vivimos? ¿En esta época vamos a decirle a nuestros hijos que las madres que trabajan fuera del hogar hacen a sus familias infelices? ¿Y que los padres no hacen cosas como cocinar o lavar los trastes?”, dijo.

Lynne envió su nueva historia por correo a la maestra de Hazel y compartió la historia en Facebook, todos concordaron en que no se puede permitir este tipo de lecciones que van en contra de la igualdad de género. ¡Aplausos para esta gran madre!

