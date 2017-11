Se buscan patinadores, ciclistas a lo que les guste el riesgo y surferos. Y lo hace Pornhub, la plataforma de entretenimiento para adultos. Las bases están abiertas en esta web y todavía hay tiempo para presentarse.

Las postulaciones están abiertas en un sitio especial y todavía hay tiempo para pedir dinero a este imperio para adultos.

Mientras, el medio El País habló con uno de los impulsores de que la página web vaya a patrocinar equipos de deportes extremos.

Corey Price, vicepresidente de la empresa. Amante de los deportes extremos, aunque no se vea muy capacitado para practicarlos. Pero sí explica mejor esta iniciativa de la que ya te hemos hablado.

¿Cómo y cuándo decidiste seguir adelante con esta iniciativa?

Solo era cuestión de tiempo. Lo habíamos estado considerando y finalmente decidimos apretar el gatillo y lanzar el concurso. Animo a la gente a que continúen presentándose a través de este enlace.

¿Alguien en Pornhub practica skateboarding?

Estoy seguro de que algunos de los empleados lo hacen. Pero yo no puedo patinar, desafortunadamente. Una vez probé un ‘kickflip’ y, bueno, digamos que no terminó bien.

¿Qué se necesita para ser un atleta de Pornhub?

Estamos buscando personas honradas que aún no hayan tenido su gran oportunidad. Si bien hay una variedad de características que diferenciarán a los candidatos, en realidad solo buscamos a alguien con un fuerte deseo, un profundo sentido de determinación y una voraz ética de trabajo para ser el mejor en su oficio.

¿Qué diferencia a su equipo de otros equipos deportivos ‘xtreme’?

Nuestro equipo será el único en todo el mundo con el respaldo oficial de la plataforma líder de entretenimiento para adultos. Eso es todo un honor, si no lo digo yo mismo…

¿Por qué decidiste promover los deportes extremos?

Esto es parte de un esfuerzo continuo para diversificar nuestra marca y penetrar en una variedad de verticales. En definitiva, aunque siempre queremos que se nos conozca como la plataforma líder de entretenimiento para adultos en el mundo, también queremos que las personas nos reconozcan por nuestros esfuerzos fuera del entretenimiento estrictamente para adultos. En el pasado, nos hemos involucrado con éxito en la moda, los juegos, la filantropía, la música y la educación sexual. Siempre estamos atentos a nuestra próxima empresa, y alentamos a las personas a acercarse con cualquier idea que puedan tener.

¿Se trata de mostrar un lado positivo de una industria que algunas personas encuentran cuestionable?

Creo que la industria no recibe el reconocimiento que merece. Hay tantas personas con talento que han perfeccionado su oficio y se han convertido en profesionales en lo que hacen, pero continúan volando por debajo del radar. Queremos ayudar a promover la próxima gran estrella en la escena de los deportes extremos y ayudar a catapultarlos a la corriente principal para que puedan convertirse en los próximos Tony Hawk o Bucky Lasek, por ejemplo.

¿Vas a subir vídeos de skate a tu plataforma?

No lo haremos. Si seleccionamos a un skater como nuestro próximo atleta de Pornhub, ocasionalmente publicaríamos algunos de sus vídeos de skate a través de nuestras redes sociales, para ayudar a correr la voz sobre él o ella.

¿El hecho de que el skateboard se convierta en olímpico tiene algo que ver con esta decisión?

¡Eso sería fantástico! Nosotros apoyamos completamente el movimiento.

¿Quién es tu patinador favorito?

Siempre he sido un gran fanático de Ryan Sheckler, especialmente después de su cameo en el vídeo de Justin Bieber para What do you mean?