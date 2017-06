Famosas en traje de baño que prueban que sin Photoshop son mujeres comunes y corrientes

Cuando abrimos nuestras redes sociales o vemos portadas de la prensa rosa, solemos darnos cuenta de que ciertas “celebrities” son las protagonistas. ¿No os habéis dado cuenta de lo radiantes que siempre lucen estas mujeres? Ya sea en una pasarela, delante de los focos o en una sesión fotográfica, estas chicas deslumbran allá donde van. ¿Y si realmente su linda apariencia fuera producto de ciertos programas de edición de fotografías.

Una de las chicas más jóvenes del aclamado clan Kardashian-Jenner despierta pasiones allá donde va gracias a su deslumbrante belleza. Kendall se dedica en la actualidad al mundo de las pasarelas, y desde el año 2016 trabaja en una de las firmas más prestigiosas del mundo, Victoria’s Secret. Jenner siempre luce radiante, o al menos eso creíamos gracias a las sesiones de fotos que protagoniza cada cierto tiempo. ¿Y si en realidad nuestra protagonista tuviera la famosa celulitis? Esta fotografía en bikini lo demuestra.

Esta mujer es una de las cantantes mexicanas más importantes, pero también ha sido modelo, actriz e incluso es empresaria. Después de debutar en 1981 en el grupo infantil Timbiriche, Paulina vio que tenía aptitudes para la canción, así que en 1990 comenzó su carrera en solitario. Esta intérprete nos ha dejado temas tan conocidos como “Baila Casanova”, “Ni una sola palabra” y “Me gustas tanto”… ¡Seguro que todos ellos los has cantado más de una vez! Tristemente, la edad no perdona: la mexicana parece haber perdido su cuerpo escultural.

Selena puede presumir de estar en el Top 5 de artistas más exitosas de la actualidad. Durante 5 años nos deleitó a todos con su actuación en la serie de Disney “Los magos de Waverly Place”, pero tras pensárselo mejor decidió continuar su trayectoria sobre un escenario. Pareja durante varios años con el también cantante Justin Bieber (23), ahora mantiene una relación sentimental con el rapero The Weekend (27). No hay duda de que Gómez es una chica de una belleza increíble, pero en esta fotografía nos encontramos con una figura distinta de la que estamos acostumbrados.

