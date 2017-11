Contenido gráfico | Diabético quemó su pie y estuvo a punto de perderlo pero esta terapia con ‘gusanos’ lo salvó de la desgracia

Un hombre diabético que sufrió quemaduras graves cuando se durmió con su pie sobre un radiador ha revelado que los gusanos salvaron su pie de la amputación.

James Murray fue hospitalizado después que la herida sufrida en junio se infectara gravemente y quedara con opciones limitadas de tratamiento. Los cirujanos sugirieron la “terapia de larvas”, un procedimiento para revolver el estómago que consiste en colocar 400 gusanos vivos en una bolsa, parecida a la del té, sobre la herida.

Los espeluznantes bichos se daban un festín con el tejido muerto y en cuatro días limpiaron la herida del hombre de 45 años a través de la malla.

James, de Louth, Lincolnshire, dijo que solo ahora, cinco meses después de su odisea, el agujero de cuatro pulgadas en su pie finalmente se cerró, lo que acredita la destreza de limpieza de los diminutos gusanos.

El ex trabajador de la fábrica James dijo: “Cuando me dijeron lo que planeaban hacer, pensé que era un poco raro y me preocupaba si los sentiría arrastrándose sobre mi pie. Mi pie estaba gravemente quemado e infectado y mis opciones eran limitadas. Debido a mi estado de salud [diabetes tipo 2], no lo sentí bien, lo cual fue afortunado”.

James agregó: “No soy una persona aprensiva por lo que pensar en eso no me molestó tanto, pero al mirar las imágenes de mi pie supe que había que hacer algo, ya que existía la posibilidad real de que perdiera el pie”.

James debía someterse a una operación en Hull Royal Infirmary para extirpar el tejido dañado pero comenzó a convulsionar después de sufrir una reacción adversa a la anestesia general. Luego, el personal médico sugirió usar las larvas ya que pueden limpiar las áreas infectadas sin dañar el tejido sano, realizando de manera efectiva una especie de microcirugía.

James dijo: ‘Tuve que quedarme en el hospital hasta que llegaran los gusanos, que son especialmente criados. Los pusieron sobre mi pie descalzo en una bolsita pequeña que parece una bolsita de té y luego se envolvieron en vendas. Luego mordisquearon la perforación, es increíble lo rápido que lo hacen. No podía sentirlos mordisquear la piel, pero en lo que a mí respecta, siempre y cuando hiciera el trabajo, no me importaba. La herida había pasado de estar realmente negra a limpia, y los gusanos se veían mucho más grandes que cuando comenzaron”.

Después que se extrajeron los gusanos del pie de James, una enfermera lo visitó dos veces a la semana durante diez semanas para cambiar el vendaje y mantener la herida limpia mientras se curaba.

James dijo: “Las enfermeras dijeron, después que tuve el tratamiento, que había una posibilidad real de que podría haber perdido el pie. Mi pie se ha cerrado lenta pero firmemente, solo en las últimas dos semanas el agujero ha desaparecido por completo. Debido a que los diabéticos en general no sanan muy bien, están contentos con lo que he hecho. Ahora estoy siendo más cuidadoso, aún tengo el pie y los dedos de los pies, así que tengo mucha suerte”.

La matrona de viabilidad tisular para Hull y East Yorkshire Hospitals NHS Trust Angela Oswald dijo: “La terapia larval es un tratamiento relativamente simple que solo se usa para tipos específicos de heridas que contienen tejido muerto. Es un tratamiento que nuestros equipos usan con mayor frecuencia para el cuidado de pacientes con enfermedades vasculares y diabetes, y puede ayudar a devolver una herida a una etapa en la que comienza a sanar mucho más rápido que los apósitos tradicionales”.

“La terapia con larvas es algo que hemos estado usando para tratar heridas en Hull durante más de 20 años y es una opción de tratamiento extremadamente útil, especialmente a la luz de otros problemas como el aumento de la resistencia a los antibióticos”.

vía daily mail