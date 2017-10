Detienen a la banda de “K-Chureos” que lucraba plagiando a los corpóreos del clásico programa infantil

Todos hemos sido testigos de los plagios y de las malas copias que diferentes productos en la sociedad. Sin embargo, el caso que verás a continuación, pese a ser una actividad completamente ilegal raya en lo cómico.

El OS-9 de Carabineros detuvo por violación a la ley de propiedad intelectual a una agrupación acusada de plagiar a los personajes del popular programa de TV “Cachureos”.

Según denunció el propio Marcelo Hernández, más conocido como “tío Marcelo”, los individuos se disfrazaron de “Epidemia”, “Señor Oso”, “Señor Lápiz”, “Chéster”, “Don Walo” y varios otros por 15 años haciéndose llamar “K-Chureos”.

El procedimiento de la policía uniformada terminó con la detención de siete personas, entre ellos dos menores de edad, y la incautación de los disfraces. Todos fueron dejados en libertad y quedaron apercibidos por el Ministerio Público.

A la hora de hacer los shows en distintas ciudades del país, donde cobraban entrada y tocaban las mismas canciones del show televisivo, los detenidos justificaban la ausencia del animador diciendo que estaba enfermo.

Marcelo Hernández señaló a La Radio que “lo que más me molesta no es la parte económica, lo que más me molesta es el engaño que se le ha hecho a la gente”.

“Aquí se ejerció un derecho legal de protección de mis derechos como artista (…) Ellos ocupaban la música, canciones que yo conseguí durante años, canciones que mandé a hacer, que son responsabilidad mía, agregó.

El conductor del popular espacio televisivo contó incluso que muchas veces les bajaban espectáculos en distintas comunas del país porque meses antes había concurrido la agrupación acusada de plagio.

