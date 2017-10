Félix Soumastre revela las miserables sumas de dinero que le pagaba Canal 13 en “Amor Ciego”

Hace una semana, el ex chico reality Edmundo Varas reveló en el estelar “Primer Plano” el sueldo que recibió por participar de “Amor Ciego”. Dating show que ganó al ser elegido por Cari Bastías, pero que no lo dejó con grandes ganancias, ya que, según reveló, recibió cerca 700 mil pesos por todos los capítulos grabados.

Si lo comparamos con lo ganado por Canal 13 con la transmisión de este reality, la cifra embolsada por Edmundo Varas es sencillamente irrisoria.

De hecho, la semana pasada apareció Vasco Moulian hablando en el matinal de TVN y reconoció que ellos habían ganado millones con la emisión del programa.

Declaraciones a las que se sumó Félix Soumastre, otro conocido participante del programa de Canal 13, que tuvo fuertes discusiones con el ‘mini galán’.

En conversación con Página 7, el ex chico reality también reveló cuánto ganaba por cada capítulo. “A mí también me pagaban 50 lucas semanales… no me conocía nadie”, señaló entre risas. Para después revelar que “si tú pedías un adelanto para comprar un souvenir, te lo descontaban del sueldo”.

Tal como lo contó Varas, quien aseguró que, al viajar a Francia en medio del programa, solicitó un adelanto para poder comprar algunos recuerdos, pero posteriormente le descontaron esta cifra de su sueldo.

Finalmente, Soumastre se refirió a las posibilidades de volver a la televisión, asegurando que sus prioridades cambiaron. “Estaban todas las posibilidades, me ofrecieron todo lo imaginable. Todos los realitys que hubo me los ofrecieron, ¡todos! Y a todos dije que no”, concluyó.

