Fernanda Ramírez posa a torso descubierto para promover la lactancia materna

Another powerful image, full of pride and restraint for our project. This time the beautiful Fernanda Ramirez gave us this beautiful moment. "Being a mother and breastfeeding makes me feel super powerful, I have the power to nurture, to calm down, to take refuge, to enjoy, whatever it is. It has undoubtedly been the most sublime and challenging experience of my life" In commemoration of the month of breastfeeding This project was born due to discrimination and in some cases prohibition of breastfeeding in public places. Otra imagen potente , llena de orgullo y contención para nuestro proyecto. En esta oportunidad la bella Fernanda Ramirez nos regalo este hermoso instante. "Ser madre y amamantar me hace sentir super poderosa. Tengo el poder de nutrir, de calmar, de refugiar, de disfrutar, de lo que sea. Ha sido, sin duda, la experiencia mas sublime y desafiante de mi vida." En conmemoracion del mes de la lactancia Este proyecto nacio debido a la discriminacion y en algunos caso prohibición de amamantar en lugares públicos. Este trabajo pretende mostrar lo natural y hermoso del acto como una reivindicación del derecho de las madres de poder alimentar a sus hijos donde deseen. Muchas gracias a @Demente Producciones Chile por su apoyo Foto y post : Renato del Valle Produccion : Romina Maroli Asistencia : Victor Arellano @lafernaramirez Foto y post : Renato del Valle Produccion : @romi_maroli_stgo Asistencia : @vito_arellano #derechodemujer #mesdelalactancia #lactanciachile #sesiondefotosparapromoverlalactanciamaterna #retrato #portrait #chilephoto #chileanphotographer #renatodelvalle #breastfeeding #womansrights

