Hace ya algunos meses atrás todos fuimos testigos de la gran alegría que siente Fernando Godoy por su novia Ornella Dalbosco, quien ahora además será la madre de su retoño.

La historia de amor de ambos es admirable, pues habían sido novio en la escuela y tras años de estar separados se reencontraron nuevamente para llevar una vida juntos, en apariencia, por el resto de sus días. A todo eso ahora deben sumarle la felicidad de contar contar con un nuevo integrante en la familia.

La tarde de este domingo Mega tuvo un programa especial dedicado a la Elección Presidencial, de Parlamentarios y Consejeros Regionales. Voto a Voto, contó con la conducción de Luis Jara, Katherine Salosny, José Miguel Viñuela y Karla Constant, quienes conversaron con el actor Fernando Godoy, que reveló detalles del embarazo de su pareja.

Y es que hace algunas semanas el intérprete reveló que se convertiría en padre por primera vez junto a Ornella Dalbosco, a quien conoció hace 10 años. Lua es el nombre escogido por la pareja que significa Luna en portugués, reveló en el espacio. “Se me ocurrió a mí, no mentira, me van a matar”, contó en tono de broma, agregando que junto Ornella se tomaron el tiempo de averiguar juntos el nombre del bebé.

Además contó que ella ya tiene cuatro meses, es decir, 28 semanas, confesando que este proceso es algo completamente nuevo para él. “Antes de tratar de entender el planeta, el universo, los marcianos, un montón de cosa tengo que intentar entender cómo se crea un ser humano“, expresó.