Fotos | Pesaba casi 300 kg a sus 25 años y decidió cambiar su vida… ¡Así luce actualmente!

Mucha gente piensa que tener un trastorno alimenticio es algo que solo se relaciona con la pérdida de peso en exceso. Pero la verdad es que estos son bastante más complejos y, como podréis ver a continuación, hay personas que sufren dichos trastornos de otra forma. Afortunadamente para nuestra protagonista de hoy, su historia ha tenido un final bastante más feliz de los que cabía esperar y hoy nos alegramos de contar su historia. Para nosotros es un claro ejemplo de cómo superar situaciones y momentos difíciles y demuestra que con esfuerzo, fuerza de voluntad y paciencia, puedes cumplir tus metas. Os invitamos a acompañarnos en esta curiosa historia.

Quizás su nombre no os suene, pero Amber Rachdi fue muy popular en la red hace unos años por ser considerada como ‘La mujer más gorda del mundo’, llegando a pesar por aquel entonces casi 300 kilos.

A sus 23 años, Amber pesaba, para ser exactos, 298 kilos. Por aquel entonces, explicaba que sufría de un desorden alimenticio y que le era imposible parar de comer. Este desorden, según ella, derivaba de graves problemas de ansiedad. A pesar de sentirse tremendamente mal con la cantidad de comida que ingería, le era imposible ella parar. Cuando tenía tan solo 5 años, ya pesaba 70 kilos y, a partir de ahí, todo fue a peor.

Su peso era tal, que le era prácticamente imposible caminar. Solo tenéis que ver las fotos para entender las proporciones de la ‘enfermedad’. Intentó perder peso sin demasiado éxito hasta que se decidió a dar el paso: se haría una cirugía.

Ahora, como verán, el proceso ha dado sus frutos. Ha sabido aprovechar la oportunidad y los cambios que ahora vemos en ella nos parecen increíbles. Con bastantes kilos de menos, Amber luce fantástica, la verdad. Se ve feliz y saludable, y su imagen dista mucho de la que tenía cuando pesaba 300 kilos.

Por estos días se encuentra en una etapa más feliz de su vida. Ha perdido casi 200 kilos desde entonces y ha reconfigurado por completo su imagen personal. Actualmente trabaja como terapeuta, ayudando a gente que sufre de problemas de ansiedad y que los deriva a en problemas alimenticios.

Es bastante activa en las redes sociales, donde responde y aconseja a todo aquel que le plantee problemas de salud al respecto de su peso. No quiere compartir la forma exacta con la que perdió dicho peso, ya que afirma que lo que funcionó para ella puede no funcionar para los demás y que ella no es ninguna profesional al respecto.

Pero sí afirma que lo que hizo, al menos para ella, le funcionó.

vía cabroworld