Foto | Mujer asegura haber fotografiado al ángel de la guarda de su hijo y esta sería su prueba

Una madre norteamericana remeció las redes sociales debido a una fotografía en la que su hijo Ryker, de cinco años, aparece en una velada familiar en torno a una fogata no sólo acompañado por su padre, sino también por una extraña figura alada que, para algunos, sería su “ángel de la guarda”.

Según informó el diario “The Daily Mail”, la misteriosa instantánea fue tomada el mes pasado en el jardín de su casa por Natasha Rummelhoff, una mujer de 40 años que reside en Washington D.C. “No me considero para nada creyente y no creo ni en ángeles ni demonios, pero esta imagen me dejó bastante desconcertada, pues puede verse claramente una figura blanca que parece tener alas, una cosa flotante que podría ser el espíritu de algún tipo”, relató.

Natasha Rummelhoff, una mujer que debido a su trabajo en el ejército de Estados Unidos ha vivido en varios países en los últimos 21 años, agregó que “nosotros vivimos dos años en Uganda entre junio de 2013 y febrero de 2015. Lo curioso es que Ryker, por esa época, cuando era más pequeño, nos contó que en su dormitorio lo acechaba una entidad a la que llamó “The black” (“El negro”). Ryker pasó noches difíciles debido a esta presunta presencia paranormal negativa y tenía un temor horrible de dormir solo en su dormitorio. Finalmente rociamos el lugar con agua bendita y la supuesta presencia se alejó, pero mi hijo todavía habla con temor de ello”.

Con respecto al supuesto “ángel de la guarda” que fotografió en el patio de su casa, y que se ha viralizado en las redes sociales, la mujer confesó que “ahora estoy más receptiva a creer en estas cosas. Mi padre falleció hace poco y siempre estoy buscando signos de su presencia, de que esté cerca, como luces parpadeantes o que aparezca en mis sueños. Al ver esa forma luminosa y flotante me hizo pensar que tal vez era mi padre. Es sólo una de esas cosas que es difícil de explicar. ¿Era papá que estaba aquí con nosotros o era un verdadero ángel de la guarda como alguna gente ha comentado? No lo sé”.

vía guioteca