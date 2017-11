La reina del pop ha hecho una carrera al empujar los límites de la sexualidad femenina y parece que su búsqueda para destacarse de la multitud comenzó siendo una adolescente.

Las imágenes nunca antes vistas fueron tomadas por el fotógrafo Cecil I. Taylor hace 40 años cuando Madonna tenía solo 18 años, cinco años antes de que su primer disco fuera lanzado.

En las fotos en blanco y negro, Madonna posa con un top negro y pañuelo en la cabeza, pero sin pantalones ni bragas.

A pesar de ser insondable, la adolescente sonríe con confianza a la cámara, mientras que en otra toma abre la boca y saca una cara graciosa mientras está de pie con las manos en las caderas.

Otro conjunto de imágenes muestran a la estrella, que originalmente comenzó como bailarina, completamente desnuda mientras realiza una serie de poses de ballet.

En una, ella se para con sus brazos sobre su cabeza mientras señala su dedo del pie, y en otra sujeta la barra de ballet mientras estira un brazo y una pierna a un lado de ella.

A medida que continúa moviéndose, otra imagen muestra a la naciente estrella desnuda con las rodillas dobladas mientras empuja su torso hacia adelante y arquea la espalda, sin nada que proteja su femineidad.

Sin embargo, en algunos otros shots, usa un vestido suelto, pero con los botones abiertos para que sus pechos aún estén expuestos.

Las imágenes fueron tomadas en el Art World Institute of Creative Arts en 1977 y serán subastadas por el sitio web Gotta Have Rock and Roll el miércoles.

TMZ informa que hay 108 imágenes de desnudos de Madonna, ahora de 59, disponibles para comprar, que van desde £ 600 a £ 900 libras esterlinas por imagen e incluirán los negativos y derechos de autor originales.

Se cree que las imágenes fueron tomadas mientras Madonna vivía en Ann Arbor, Michigan, antes de hacer el gran movimiento a Nueva York para convertirse en una estrella.

Su primer single, Everybody, fue lanzado cinco años después que se tomaron las fotos, en octubre de 1982, antes que tuviera su primer gran éxito internacional con Holiday en septiembre de 1983.