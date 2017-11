Fotos | Dos holandesas de 20 y 18 años están vendiendo su ‘virginidad verificada’ en línea para solucionar problemas económicos y desatan el debate en las redes

Un par de estudiantes holandeses han prometido vender sus virginidades al mejor postor después que The Sun revelara que a una mujer británica le ofrecieron £ 100,000 libras esterlinas por su ‘primera vez’.

Lola, de 18 años, y Monica, de 20, están ofreciendo sus cuerpos para en una sórdida subasta a través de un sitio web alemán dirigido por un obeso hombre de 27 años que vive en el sótano de su madre. La pareja son dos de las últimas incorporaciones a Cinderella Escorts, infame organización que se especializa en subastas de vírgenes de todo el mundo.

La colegiala Lola, que dice ser una “virgen verificada” y tiene “un certificado médico como prueba de esto”, planea usar el dinero para financiar la escuela y pagar las deudas de su familia.

Ella dijo: “Quiero vender mi virginidad a Cinderella Escorts porque quiero pagar mi escuela y vivir una vida sin preocupaciones financieras. También usaré este dinero para ayudar a mi familia con varias deudas que ellos tienen”.

“No muchas personas realmente se quedan durante toda la vida con la persona que perdieron su virginidad”.

Monica, de 20 años, dijo que aún no había encontrado “alguien a quien valga la pena dar mi virginidad” y agregó: “Hacer esto también me ayudaría a financiar mis estudios debido a que la universidad no es barata.

“Me gusta que vivamos en una sociedad y en un momento en el que podamos decidir qué queremos hacer con nuestros cuerpos. Para mí es importante tener el control de mi cuerpo. Si bien algunas personas pueden no estar de acuerdo conmigo, creo que esto es lo mejor para mí y también me ayudará a asegurar mi futuro”.

La oferta mínima para Monica y Lola actualmente es de £ 20,000 libras esterlinas.

La pareja está siguiendo los pasos de Brit Jasmin, de 26 años, que llegó a los titulares de las noticias esta semana después que las ofertas por su virginidad alcanzaran las 100.000 libras esterlinas.

Jasmin le dijo a Sun Online: “Realmente respeto a las mujeres que son tradicionales y quieren esperar a tener relaciones sexuales después del matrimonio. Yo fui una de ellas. Realmente quería esperar al correcto. Pero no quiero esperar más. Así que elegí otra manera que me hará feliz. Estoy segura de mi decisión”.

Jasmin, quien dice que está estudiando en Londres, agregó: “Seamos honestos, ¿quién no preferiría tomar un millón en lugar de tener la primera vez otra vez con un tipo que probablemente ya se haya ido?”

La agencia de acompañantes en línea se ejecuta desde la habitación de Jan Zakobielski, un germano de 27 años, que vive en la casa de sus padres en Dortmund, Alemania.

Él dijo: “Nadie hace que estas mujeres jóvenes hagan algo que no quieren hacer. Tienen sus propias mentes y sus propias opiniones sobre la sexualidad”.

vía the sun