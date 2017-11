Todos hemos sido testigos alguna vez en nuestras vidas de las osadas piruetas que hacen los pilotos de acrobacias aéreas ya sea en vivo o por televisión.

Y pese a que siempre sus piruetas tienen una gran aceptación por parte de la gente, esta vez no fue el caso. Un piloto estadounidense se salió del libreto y realizó una obscena muestra artística que perturbó a muchas personas.

Una polémica que terminó con el pedido de disculpas de la Armada de EEUU se desató esta mañana en los cielos de la ciudad de Omak en el estado de Washington.

Los lugareños se vieron sorprendidos luego de que en los cielos de la tranquila localidad aparecieran penes gigantes. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y causaron indignación en muchos habitantes del lugar.

Según K5, funcionarios de la Estación Aérea Naval en Whidbey Island reconocieron que uno de sus aviones estuvo involucrado en los dibujos obscenos.

En tanto, en una declaración pública, la Armada dijo que el hecho es “absolutamente inaceptable” y que harán que la “tripulación rinda cuentas”, indica Wxyz.

Por su parte, desde la Administración Federal de Aviación dijeron que no podían hacer nada, ya que entre sus tareas no estaba “controlar la moralidad” y que podrían actuar si el “acto representa un riesgo para la seguridad”.

Las redes sociales estallaron con comentarios: “Lo más monumental que sucede en Omak. Un pene en el cielo”, “algunos pilotos escribieron en el cielo”, “las nubes en Omak hoy”, fueron algunos de los dichos.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj

— Anahi Torres (@anahi_torres_) November 16, 2017