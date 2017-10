Fotos | Hombre con masculinidad de un metro y cinco kilos es sometido a cirugía para salvarlo de su gran mal

Un hombre se sometió a una cirugía que le salvó la vida tras reducir el tamaño de sus testículos de 5 kilos y su pene de 91 centímetros, que habían crecido tanto que él no podía usar ropa normal.

A Horace Owiti Opiyo, conocido como Forence por sus amigos, desarrolló testículos veinte veces mayores que el tamaño promedio después de haberse sometido a una cirugía fallida para extirpar parate del tamaño que ya estaba fuera de los límites normales.

El joven de 20 años notó por primera vez un quiste en sus genitales en el 2006 y se sometió a una cirugía en el 2007, pero el crecimiento volvió y su pene se incrementó hasta casi un metro de largo y con unas gónadas de 5 kg.

Abandonó la escuela debido a la terrible afección y luego le diagnosticaron elefantiasis escrotal.

Los doctores piensan que esto puede haber sido causado por una picadura de mosquito que inyectó larvas en el torrente sanguíneo, y que luego se convirtieron en gusanos parásitos que bloquearon el sistema de drenaje del cuerpo y causaron la hinchazón.

La afección dejó a Forence, que es de Kibigori, Kenia, en extrema agonía y le impidió vivir una vida normal.Incapaz de permitirse una operación, intentó remedios herbales pero no tuvo éxito. Fue solo cuando su historia se colocó en las redes sociales que obtuvo la ayuda que necesitaba.

Hablando sobre la primera vez que notó el quiste, dijo: “Esto comenzó muy pequeño, como un forúnculo. Entonces, con el avance del tiempo llegó a ser del tamaño de mi puño”.

“Simplemente continuó creciendo más y más”.

La condición de Forence significaba que tenía que abandonar la escuela porque sus testículos crecían tanto que ya no podía usar ropa o caminar fácilmente.

Sus compañeros de clase también lo molestaron y no pudo pagar ninguna otra cirugía, así que pasó más tiempo en casa con su hermano Eliza y su abuela anciana, Salina. Sus padres murieron cuando tenía cinco años.

Forence dijo: “Le dije a mi abuela que me había infectado con una enfermedad, pero no estoy seguro de qué se trata. Podría ser una maldición. Sabía que no era obra de Dios, sino del diablo”.

En un intento de ayudar, su vecino, Duncan Otieno, tomó fotografías y puso la historia en Facebook. El mensaje se volvió viral durante la noche y llegó a la esposa del gobernador del condado de Kisumu, Olivia Ranguma, quien le pidió a un médico que evaluara el estado de Forence y le enviaron una ambulancia inmediatamente.

Los médicos del Hospital de Jaramogioginga Odinga examinaron a Forence y le diagnosticaron elefantias escrotal.

Forence se sometió a dos operaciones para reducir el tamaño de su escroto y reconstruir su pene para que sea utilizable.

Afortunadamente, la operación fue un éxito y cambió la vida del joven de 20 años.

Ahora espera formar una familia y comenzará a trabajar en ello cuando le digan que tiene los testículos en funcionamiento.

Él dijo: “Cuando me levanté me sorprendió que mi cuerpo fuera tan liviano. Toda la pesadez se había ido. Estoy nadando ahora. No podía ir a ninguna parte cerca del agua debido a la pesadez de esa cosa. Ahora puedo correr y puedo jugar fútbol. ¡Ahora soy libre!”

Agregó: “Intento todo lo posible reconstruirme para poder tener una esposa. Pero el siguiente paso que quiero dar es obtener una educación. ¿Quién sabe lo que sucederá en el futuro?”

vía the mirror