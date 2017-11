Una madre que fue avergonzada por amamantar a su bebé en Disneyland lanzó un regreso increíble contra sus críticos.

Brittni Medina compartió en Facebook el domingo para compartir una “foto de sus enemigas” que hicieron “comentarios sarcásticos” hacia ella, mientras amamantaba a su bebé de diez meses. Inicialmente, la madre de dos explicó que se vio obligada a amamantar porque su bebé estaba hambriento, después de pasar mucho tiempo haciendo cola para una foto familiar.

Al negarse a perder su lugar, la Sra. Medina comenzó a alimentarlo abiertamente, ya que se sintiá “cómoda alimentándolo en cualquier lugar” desde su nacimiento.

En lugar de sentirse cohibida o molesta por los comentarios de las insoportables mujeres, la Sra. Medina se paró frente a las dos y se tomó una foto de sí misma, sonriendo mientras alimentaba a su hijo.

En su mensaje, ella dijo: “Estas mujeres estaban haciendo comentarios sarcásticos, así que me moví de mi lugar para tomar una foto con estas detestables personajes. No me llaman la atención, pero NINGUNA MUJER DEBE SER MOLESTADA POR ALIMENTAR A SU BEBÉ AL DESCUBIERTO”.

Ella publicó su furia en un grupo público de lactancia materna y comentó que junto a su esposo continuarán visitando el parque temático porque son titulares de un pase anual.

Su publicación ha generado miles de comentarios en Facebook. Algunos aplaudieron su valentía y le dijeron que “mantuviera el gran trabajo que estaba hacieno”.

Pero otros la criticaron, como este usuario que dijo: “Espera, ¿te quitaste la parte superior? Eso es innecesario. Tíralo hacia arriba o hacia abajo, sin necesidad de quitar completamente la parte superior”.

La Sra. Medina le dijo a Popsugar que se motivó a registrar a las mujeres en la foto porque estaban “hablando tan fuerte, diciendo que debería ir a un baño”.

Ella dijo: “La gente siempre se se quejará por algo sin importar lo que hagas”.