Fran Undurraga reveló detalles acerca de su vida encerrada en el reality “Doble Tentación”: aseguró que se enfermó de los nervios

Fran Undurraga siguiendo la tónica de develar los secretos de los encierros en los programas de tele realidad contó detalles desconocidos de sus vida al interior de Doble Tentación: “Engordó y se le cayó el pelo”.

Además la modelo y actual animadora del canal Vive tuvo que lidiar con un “acné nervioso”.

Poco a poco se van conociendo cada vez más secretos de los reality, así como hace unas semanas el propio Vasco Moulian reveló secretos del triunfo de Alvaro Ballero en Protagonistas de la Fama, ahora Fran Undurraga entregó datos adicionales de lo que vivió en el encierro del espacio Doble Tentación de Mega.

“Fue una experiencia súper fuerte, de cosas buenas y malas. Creo que hasta el día de hoy hay algunas cicatrices del reality, cosas o mañas que te quedan. Gente que te decepciona mucho”, reveló la actual animadora del Canal Vive al diario La Estrella de Concepción.

“Yo engordé bastante y lo pasé mal por eso. Se me cayó el pelo y me salió acné nervioso. Tuve que lidiar con estas tres cosas, pero hoy estoy mucho mejor. Me traté el acné y me puse extensiones”, concluyó.

SU RELACIÓN CON TONY

En la misma ocasión Fran Undurraga quien hoy conduce el espacio The LAO en el Canal VIVE de VTR Cable se refirió al termino de su relación con Tony Spina diciendo que “lo de Tony fue una relación cortita. Nos llevamos súper bien. Siento que ambos nos hicimos compañía quizás en momentos difíciles, pero buena onda”.

