Fran Undurraga reveló que se hizo esta “manito de gato” para lucirse en la noche de la Vedetón

Este miércoles el programa Intrusos de La Red reveló los rostros del espectáculo que formarán parte de la Vedetón, los cuales este año se presentarán en tríos. Uno de ellos es la exparticipante de Doble Tentación, Francisca Undurraga, quien se ha caracterizado siempre por su simpatía e innegable belleza y sensualidad.

Debido a este nuevo desafío en pantalla, la expareja de Tony Spina se ha estado preparando y, en una entrevista con el diario nacional Las Últimas Noticias, reveló detalles del importante ‘retoque’ al que se sometió. Se trata de una lipoláser, tratamiento que permite definir más la figura, en este caso, su cintura, la que pasó de medir 66 centímetros a 62, y aseguró que espera que quede en 60 con ejercicios.

“Quería estar más regia, con la cintura más marcada. Siempre sentí que me faltaba marcarme más. Voy a estar en la Vedetón y tengo que estar preparada. Soy de las pocas chilenas que estarán presentes”, explicó la modelo. Sin embargo, en su programa The Lao del canal Vive! reveló que este no fue el primer procedimiento quirúrgico que pensó realizarse. “Pensé en hacerme la lipo colombiana, que es heavy. Te meten cánulas por los brazos, espalda, piernas y guata para absorberte la grasa y después te la inyectan en el traste. Pero tienes que quedarte como 10 días en cama. Tampoco yo calificaba con mi nivel de grasa que es muy bajo y no quería quedar tan demacrada. Por eso preferí hacerme la lipoláser”, contó en el programa, según consignó LUN.

Sobre por qué tomó la decisión de someterse a esta intervención, Undurraga confesó que fue porque quiere verse estupenda, ya que tendrá mucha competencia en el gran evento solidario, como Lisandra Silva, Nataly Chilet y Dominique Gallego. “Quiero tener el medio forro. En serio. Voy al gimnasio tres veces por semana, pero no es suficiente. Yo me alimento pésimo. Lo reconozco. En la Vedetón voy a estar compitiendo con la Lisandra Silva y otras niñas extranjeras de realities que tienen súper buenos cuerpos (…)”, indicó.

Pablo Serrano, doctor de la Clínica Essentiel donde Francisca se realizó la lipoláser entregó los detalles del procedimiento. “Es súper poco invasiva, ya que se realiza con anestesia local, no tiene riesgos asociados y después exige cuidados mínimos, como evitar la actividad física y usar faja durante las dos primeras semanas para que quede bien”, explicó el médico.

Finalmente, cabe recordar que Francisca se presentará en la madrugada del 2 de diciembre junto a la actriz de Morandé con Compañía, la cubana Betsy Camino; y junto a su excompañero de Doble Tentación, el español Abraham García.

