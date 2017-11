Gala Caldirola le envío este firme mensaje a quienes la critican por ejercitarse durante el embarazo

Este miércoles, la española publicó un clip mediante su Instagram en el que aparece ejercitándose. Recordemos que Gala Caldirola espera a su primera hija. Actualmente tiene 20 semanas de gestación.

En el video, la ex chica reality aprovechó de enviarle un mensaje a todas las personas que la critican, señalando que, al parecer, el embarazo le ha revolucionado las hormonas.

La española es asidua al ejercicio y en su delicado estado de embarazo es un poco complicado el ejercitarse debido a la integridad del bebé. Sin embargo no es que no se pueda, sino más bien solo hay que bajar la intensidad. Y Gala así lo hace, pero los seguidores no están de acuerdo con ella y suelen hacer comentarios negativos hacia su persona cuando ven sus publicaciones.

“Unas entrenando, otras disfrutando su tiempo como quieren, y otras envenenando su vida y su mente con malas energías y malos comentarios! Que perdida de tiempo!

Perdon😳 pensé en alto? no suelo hacer este tipo de comentarios…. será verdad que se alteran un poquito las hormonas en el embarazo! Creo que estoy un poquito más susceptible”, escribió arrepentida.

Sus seguidores no tardaron en brindarle apoyo: “La envidia es mucha❤ pura buena onda y energias positivas para tu hermosa familia 😙”, “Te [email protected]…. No dejar de cuidarte por estar embarazada, es sin duda la mejor manera de tener un embarazo 100%saludable y exitoso. El ejercicio es salud, obviamente tomando los cuidados necesarios. Felicitaciones y bendiciones”, y “Muy bien gala no tomes en cuenta los malos comentarios.

vía tecache