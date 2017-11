Filtran imágenes de Sebastián Carter besando a otra mujer

No hay duda que esta historia ya parece teleserie; primero Catherine Mazoyer increpa a Sebastián Carter, padre de sus dos hijos, a través de las redes sociales y deja entrever que tiene un amante; luego confirma que hace dos meses están separados y que ella y sus retoños se fueron de la casa y ahora viven con su madre. Y por el otro lado Sebastián Carter asegura que jamás le fue infiel a la actriz.

“Lo único que diré es que nunca he sido infiel. Si ella se quiere llenar la boca hablando de mí, cosa de ella. Yo soy un caballero y nunca la he engañado. No voy a hablar más por respeto a mis hijos”, sostuvo en declaraciones al medio.

Cabe destacar que hace unos días , Sebastián publicó un cariñoso mensaje de cumpleaños dedicado a su hijo mayor, pero Catherine no dudó en responder: “Y hasta la 4 de la tarde estuvimos esperando que lo llamaras para decirle Feliz Cumpleaños”, según consignó el medio Glamorama.

Pero en medio de esta lluvia de dimes y diretes, un hecho no menor salió a la luz pública. Se trata de una fotografía donde el ex “Amor Ciego” sale besando en la boca a otra mujer, una imagen que fue tomada – tal como lo indica el diario La Cuarta – el pasado fin de semana en el evento Mercado Paula Gourmet que se llevó a cabo en el Parque Araucano, lo que confirmaría que efectivamente Carter podría estar conociendo a otra mujer .

