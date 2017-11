Físico de Cambridge afirma que casi todo lo que nos enseñan en matemáticas es completamente inútil

Conrad Wolfram, físico y matemático de la Universidad de Cambridge emitió duras críticas al sistema educativo, particularmente contra la asignatura de matemáticas. En una reciente entrevista con el diario El País, Wolfram señaló que se dedican demasiadas horas de clase en aprender grandes ecuaciones que en la actualidad las máquinas resuelven en cuestión de segundos.

“Tener a los niños en las aulas calculando a mano ecuaciones de segundo grado ya no tiene sentido; hay que enseñarles a interpretar los datos y a sacar utilidad de las matemáticas”, señaló sobre las falencias del sistema educativo. “Muchos expertos dirán que multiplicando fracciones estás aprendiendo, pero solo estás recordando un proceso. Realmente no estás entendiendo para qué lo haces ni para qué sirve”, agregó el físico que plantea que esta es una estrategia errónea de aprendizaje.

Ante estos planteamientos, Wolfram afirma que las matemáticas tradicionales ya no tienen sentido de ser enseñadas, ya que la educación se encuentra estancada. “Probablemente el 80% del contenido de la asignatura no es útil y nunca lo usarás fuera del aula”, aseguró. El físico propone complementar este tipo de aprendizaje con la computación. Sin embargo, esto no significa que el cerebro trabajará menos.

“Todo lo contrario. Los problemas a resolver son mucho más complejos y ahí es donde hay que entrenar a los niños”, enfatizó el experto. Cabe destacar que Wolfram fundó la compañía Computer Based Math, la cual tiene como objetivo rediseñar la asignatura de matemáticas y desde hace dos años inició su programa piloto de colaboración con el gobierno de Estonia.

vía pagina7