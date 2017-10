Karol Dance aclaró cuál es su verdadero estado sentimental: “Yo jamás negaría a una mujer, pero tampoco voy a estar mintiendo”

Todo crecimiento depende de la actividad. No hay desarrollo físico o intelectual sin esfuerzo, y el esfuerzo significa trabajo. #CARPEDIEM

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Karol Jesús Lucero V. (@karol_lucerov) on Oct 30, 2017 at 5:25pm PDT