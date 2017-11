Manuel De Tezanos reveló detalles del sentido quiebre con Fran García-Huidobro: “La historia no terminó como nos habría gustado”

Manuel De Tezanos se sinceró como nunca en Mentiras Verdaderas. Hace unos días fue desvinculado del área deportiva de TVN. A eso sumó el quiebre con Fran García-Huidobro, tras más de dos años de relación, publicado en exclusiva por Glamorama hace un mes.

De Tezanos aseguró que el quiebre con la animadora de Chilevisión fue por “cosas de convivencia”. Una decisión difícil para el periodista deportivo, ya que además vivió más de un año junto a la “Fran” y los hijos de ambos.

Así lo aseguró este martes en Mentiras Verdaderas. De Tezanos habló de su salida de TVN y se sinceró sobre su doloroso quiebre con la conductora de Primer Plano. Mire parte de su reflexión en el estelar de La Red:

Ignacio Franzani: “Decidieron irse a vivir juntos un año. ¿Fue natural, rápido?”

Manuel de Tezanos: “No, fue natural”

Franzani: “O fue dentro de un plan donde ustedes deciden proyectar esto y construir una familia”

De Tezanos: “Se dio y lo intentamos lo mejor que pudimos. Pero fue natural. Teníamos puntos en común importantes. Y bueno, pasó que mi hija se vino a Chile y como que me bancó mucho. ‘Ya, vamos, seamos tantos’. Y nos fuimos a vivir juntos. Casa, gatos, su gato, mi gato, se peleaban todo el día, y niños y de ahí para adelante. Fue un gran año juntos”

Franzani: “¿Qué es lo más difícil cuando termina una relación, cuando todo el plan, toda la ilusión se termina?”

De Tezanos: “Difícil de explicar. Me ha pasado dos veces ya. No sé, se termina nomás. A veces es más sano cambiar el camino nomás irse por otro lado y quedarse con lo bueno antes que se convierta en malo. Y yo creo que fue así…”

Franzani: “¿Tú me dices que tomaron la decisión en el momento indicado?”

De Tezanos: “Yo creo que no estamos de acuerdo en eso, pero había que tomar la decisión. No sé, también es raro decirlo. Son cosas que pasaron entre nosotros y que la historia no terminó como nos habría gustado, yo creo, o por lo menos como a mí me hubiera gustado”

Franzani: “¿Por qué me dices ‘no estamos de acuerdo en eso?”

De Tezanos: “No, no, es difícil. Uno nunca termina como (hace gesto de dar la mano). Y no es que haya mala onda. Hay súper buena, de hecho”

Franzani: “Porque siempre es un enorme dolor, digamos”

De Tezanos: “Sí, uno le busca la vuelta hasta el final”

Franzani: “Por eso te preguntaba si la decisión de irse a vivir juntos había sido pan, pan, vino, vino. Y te lo confieso, porque también a mí me ha pasado. Uno decide ir a vivir con una pareja y la piensa. Y cuando todo se acaba y todo se derrumba, uno dice como ‘qué heavy, tomé la decisión de forma tan de la guata’. Y ahora uno se da cuenta de todo lo que implicaba que, en algún minuto, esto no resultara. Es tremendamente doloroso”

De Tezanos: “Es que uno no se pone en ese escenario. Pero bueno. Hay que asumir”

Franzani: “Si uno se pone en ese escenario, no haría nada en la vida, no correría ningún riesgo, no cruzaría ningún puente”

De Tezanos: “No sé si es algo que tengo que cambiar en mi vida. Pero no pienso mucho las cosas. Lo que me tinca, lo hago y voy. Y soy muy emocional y, a veces, me arrepiento, no en esto, pero me arrepiento de un montón de decisiones que he tomado en mi vida por haber ido como caballo loco. Pero si no lo hago así, no soy yo. Bueno, así es. El paquete viene con todas las cosas incluidas”

Franzani: “Pero como dicen ahí, lo que no te mata te hace más fuerte. Hay mucho aprendizaje en esas caídas”

De Tezanos: “Sí, fueron dos años y medio”

Franzani: “No sé si fue una caída”

De Tezanos: “Sí, sí. Cuando uno se tropieza, tiene que salir adelante. Después hay un montón de cosas que uno, bueno, si hubiera tenido esta experiencia, quizás habría actuado distinto. Pero es fácil decirlo ahora. Estoy feliz de todo lo que viví y las decisiones que tomé. Ahora, obvio que a uno le da nostalgia y pena, un montón de cosas que uno echa de menos, pero si tomas una decisión así, por lo mismo que conversamos antes, tenía que hacerlo seguro, por la decisión, la gente, opiniones, niños.

“Tal vez cometí un error de ese lado, pero no quiero seguir exponiendo a la gente que quiero, a mis dudas y mis condoros por más chicos que sean o bien intencionados que sean, sabía que este paso tenía que ser así”.

vía glamorama