Monstruoso sujeto violó a su propia madre y justificó su horrible acto debido al “estrés de estar acusado de ultrajar a su novia”

Un monstruoso hombre afirmó haber violado a su propia mamá debido al estrés de ser acusado de violar a su propia novia ha sido encarcelado durante 15 años.

El hombre de 29 años confesó que actuó bajo un horrible ataque de cocaína antes de violar a su madre, a quién amenazó con un destornillador para ultrajarla. La sometió a la traumática experiencia mientras se encontraba en libertad bajo fianza por violar a su pareja después de ser impulsado por un ataque de celos, informa el Liverpool Echo .

El hombre fue encontrado culpable de violar a su novia en un juicio en el Tribunal de la Corona de Liverpool que terminó en un arrebato extraordinario. Cuando un juez le advirtió que enfrentaba una larga sentencia de cárcel, el violador no arrepentido se enfureció y se puso de pie. Se giró para mirar a la mujer que estaba sentada en la galería pública detrás de él y gritó: “¡Joder, joder!”

El furioso violador saltó contra la barrera de vidrio y la pateó, quebrándola y lanzando pedazos de vidrio roto sobre las galerías.

Fue interceptado por dos oficiales y un policía de la corte que saltó a los banquillos para evitar que alcanzara a su víctima. Hoy la corte escuchó que él atacó a su novia golpeándola en la cara tres veces y pateándola mientras ella estaba en el piso.

Neville Biddle, acusador, dijo que el ataque comenzó en la cama, y ​​agregó: “Fue un asalto desagradable, sostenido y traumático”.

En otra ocasión, el celoso matón “la agredió de una manera muy desagradable” después de alegar que ella lo estaba engañando. La dura prueba, demasiado gráfica para describir en un periódico familiar, continuó con él y la obligó a realizar un acto sexual.

Mientras estaba en libertad bajo fianza por estas ofensas, violó a su madre en su cama alrededor de las 4 de la madrugada, después de una noche de tragos y cocaína.

Biddle dijo: “Gritaba ‘mamá, mamá’. Puso su mano sobre su boca y sostuvo un destornillador.

Huyó en el automóvil de su propia madre y fue arrestado en el Observatorio Jodrell Bank. El hombre fue declarado culpable de asalto y causó daños corporales reales, violación y agresión sexual.

Antes admitió dos cargos de violación y uno de agresión sexual contra su madre. Debido a la naturaleza horrorosa del crimen, los medios internacionales han elegido informar sobre la relación familiar entre el hombre y su víctima, y ​​por lo tanto, por razones legales, decidieron no nombrarlo.

Sus antecedentes previos incluyen asaltos con daño corporal real y agresión contra dos ex novias.

Biddle dijo que había una declaración de víctima de la ex novia del sujeto, pero no de la madre del hombre. Él dijo: “Como era de esperar, ella ha rechazado. ¿Qué podría decir una madre en estas circunstancias?

Brian McKenna, abogado defensor, argumentó que su cliente no era peligroso, como se define en la ley. Sugirió que el hombre no representaba un “riesgo significativo” y no debería recibir una condena prolongada.

McKenna dijo que su novia sufrió “un grado de daño psicológico”, pero sugirió que no era grave. Dijo que el hombre tenía la intención de abordar cuestiones como el manejo de la ira, la empatía de las víctimas y las habilidades de pensamiento en la cárcel.

Sin embargo, dijo que todavía “negaba enérgicamente” violar a su ex y que su arrebato se debió al “extremadamente estresante” veredicto de culpabilidad y la provocación de un miembro del público.

La juez Elizabeth Nicholls dijo que los crímenes del hombre representaban la violencia, el control de la conducta y “el comportamiento más intimidante y atemorizador hacia las mujeres”.

Ella dijo que “trató de limitar su responsabilidad” por violar a su madre, y agregó: “Usted sugirió que solo se comportó de esta manera porque estaba enfrentando acusaciones falsas. Es esta falta de visión la que más preocupa a este tribunal”.

El juez dijo que si su primera víctima sufrió un daño psicológico severo era un tema de debate y, aunque “uno se puede imaginar” que su madre sí lo hizo, fue un error llegar a esa conclusión.

Sin embargo, dijo que no tenía dudas que era peligroso y un riesgo para las mujeres debido a su pasado violento y su falta de empatía.

El juez Nicholls dijo: “Un informe psiquiátrico lo describe con un desorden de personalidad grave.

“En particular, expresa preocupación con respecto a su cruel despreocupación por los demás, baja tolerancia a la frustración e incapacidad para experimentar la culpa. Mientras estuvo bajo fianza, cometió estas horribles ofensas contra su madre. Todavía intenta explicar esto y excusar su conducta alejándose del estrés de la situación en la que se encuentra”.

“La mayoría de las personas que han sido arrestadas por un delito grave de violación pueden tratar de resolver sus problemas. Pero él parece que no lo ha hecho “.

El juez Nicholls lo encarceló durante 15 años, más seis meses por desacato al tribunal, con una extensión de seis años en la licencia. Esto significa que pasará al menos dos tercios del período de custodia (10 años y cuatro meses) tras las rejas.

Solo será liberado si un consejo de libertad condicional decide que es seguro y estará bajo licencia hasta que tenga 50 años. El hombre también debe registrarse en el Registro de Delincuentes Sexuales de por vida.

vía the mirror