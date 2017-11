Muere personaje clave de “Dime quién fue” y las redes enloquecen elucubrando impensadas teorías

Este lunes, TVN emitió el segundo capítulo de su nueva teleserie nocturna Dime Quién Fue, protagonizada por Antonia Santa María, Claudia Di Girólamo y Francisco Reyes. La producción que cuenta la historia de la búsqueda de Laura (Antonia Santa María) para encontrar al verdadero asesino de su madre, quien supuestamente se había suicidado hace 20 años, pasó por un impactante momento en su segundo episodio.

Laura ya está instalada en el hotel Satuario Capital para descubrir quién fue el asesino de su madre, y Clemente (Roberto Vander), el marido de Agustina (Amparo Noguera), no pudo más con su conciencia y se decidió a contarle toda la verdad. Sin embargo, antes de que pudieran juntarse, Clemente sufrió un terrible final. Cuando Antonia (Mayte Rodríguez) se preparaba para nadar en la piscina del hotel, se encontró con el cuerpo de Clemente flotando. Rafael (Eyal Meyer), su hijo, lo intentó sacar del agua pero ya no había nada que hacer. Todo el personal del hotel fue testigo de su trágico deceso.

En este episodio además Laura se enteró que Adriana es la ex esposa de Manuel, y como si esto fuera poco, un desconocido le confirmó que su madre no se suicidó y añadió una terrible noticia: Antes de morir, Clarita estaba embarazada. Además, en los avances del próximo episodio se mostró el as bajo la manga que tenía Clemente por si llegaba a pasarle algo: dejó el hotel a nombre de Laura.

Esta noticia provocó que los seguidores de la teleserie comenzaran con sus clásicas teorías, siendo la más repetida, que el fallecido esposo de Agustina es el verdadero padre de Laura. Según cifras de TVN, entre las 22.45 y las 23.42 horas la señal estatal promedió 8.3 puntos mientras que Canal 13 marcó 10.5; Mega 30.7 y CHV 6.7 unidades. Te dejamos algunas de las reacciones que dejó el segundo capítulo de Dime Quién Fue.

#dimequienfue murió clemente y todos como si nada … y la PDI???!! No deberían clausurar el lugar???? pic.twitter.com/cPMMrylKFn — Felipe Reyes Jofré (@Felipereyesj) November 14, 2017

