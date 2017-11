Una osada fotografía protagonizó la actriz Geraldine Neary, en una plaza cercana a Pedro de Valdivia con Pocuro, en Providencia. La joven de 29 años, que participó en la teleserie de Canal 13 Preciosas, fue capturada por el fotógrafo Cristóbal Palma, quien la retrató totalmente al natural y en público, para un proyecto que nunca se concretó.

De todos modos, junto al texto “Aquí en la plaza #esperando”, escrito en la leyenda de su publicación en Instagram, ha sumado miles de “Me gusta” y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes la felicitaron por la composición fotográfica, así como también por su bella y escultural figura. Frases como “¡Qué estupenda!”, “Bravo”, “Hermosa y libre”, “¡Seca!” o “Las fotos casuales son las mejores”, fueron algunas de las reacciones que consiguió en la aplicación de las instantáneas.

Aunque de casual sí tuvo, y bastante. Así lo explicó la actriz a BioBioChile, donde contó que la idea surgió hace tiempo como proyecto para un calendario que no logró ver la luz. “Fue hace tiempo igual, sólo que hace poco me acordé de la foto y se la pedí a Cristóbal Palma y decidí publicarla hoy”, comentó sobre la imagen en la cual se le ve abrazando a un árbol.

También aprovechó de contar los detalles tras la foto, explicando que se realizó durante la tarde y que en el lugar todavía había gente, por lo que se hizo “rapidito” y “a lo loco”. “Francisca Germain (encargada de Styling) me ayudó a taparme para no estar paseándome pilucha”, agregó. Cabe destacar que no es la primera vez que Geraldine se muestra en las redes sociales sin ningún tipo de pudor. Hace poco más de un año compartió orgullosa el vello de sus axilas.

Aquí en la plaza #esperando 🐿 📸 @cristobal_palma A post shared by Geraldine Neary🦄 (@dindi_jane) on Nov 18, 2017 at 3:20pm PST

vía página7