Foto | Catherine Fulop paraliza a las redes posando en bikini y sin maquillaje a sus 52 años para demostrar que la edad no es un obstáculo para lucir saludable

Catherine Fulop compartió en Instagram una foto al natural, posando en bikini, sin maquillaje ni Photoshop y como ya es costumbre, causó sensación en las redes sociales.

Es que a sus 52 años, la venezolana no teme mostrarse al natural, moneda poco corriente en el universo de Instagram. Este domingo, Fulop publicó una foto que no fue la excepción. Con una bikini morada y la cara sin una gota de maquillaje, Cathy volvió a conquistar a sus seguidores con su look relajado.

Obviamente, sus fieles seguidores no aguardaron para entregarle sus mejores comentarios halagando su trabajado y saludable físico, el que se ha convertido en una prueba de que la edad no es una limitante para verse bien.

No hay manera: cada vez que Catherine Fulop comparte una foto sin maquillaje ni Photoshop, o posando con poca ropa, las redes sociales estallan en halagos hacia la actriz.

La imagen pronto obtuvo centenares de comentarios positivos y más de 36.000 Me gusta.

Tiempo atrás, Cathy Fulop tuvo su propio programa de TV como instructora de fitness, algo que viene a la memoria al ver su impresionante abdomen de acero. Lo suyo puede tener algo de genética, de tratamientos estéticos, pero también de firme decisión de vivir una vida activa donde el ejercicio juega un rol fundamental.

Y lo otro, claro, es su espíritu. No es que el buen humor achate el abdomen, pero sin dudas esa chispa de su carácter sí le permiten salirse de las poses falsas de Instagram y confiar en sí misma para mostrar a todos cómo luce al natural pasados los 50.

La felicidad no se mide, la felicidad se vive… #buendomingo 🦋 A post shared by Catherine Fulop (@fulopcatherine) on Oct 29, 2017 at 9:06am PDT

Más fotografías de Catherine:

No necesitas estar bien para empezar pero si necesitas empezar para estar bien, gracias amor @ovasabatini por inspirarme a empezar… te amo ❤️ #fitness #salud A post shared by Catherine Fulop (@fulopcatherine) on Oct 27, 2017 at 8:52am PDT

No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. A seguir, como si nada, como si nadie, como si nunca. #volar #fluir 🦋 A post shared by Catherine Fulop (@fulopcatherine) on Oct 19, 2017 at 5:23am PDT

Aprendí que no hay que preocuparse demasiado, lo que llega es por algo y lo que se va… también 😁🦋 #libre #libertad A post shared by Catherine Fulop (@fulopcatherine) on Oct 12, 2017 at 4:31am PDT

Recuerda que a veces, no conseguir lo que quieres, es un maravilloso golpe de suerte. DL 🦋 #photography by @chrisbeliera A post shared by Catherine Fulop (@fulopcatherine) on Oct 10, 2017 at 6:44am PDT

🦋 A post shared by Catherine Fulop (@fulopcatherine) on Sep 24, 2017 at 4:24am PDT

vía guioteca