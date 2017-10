FOTO: Malala recibe duras críticas por usar jeans ajustados y tacos

Una foto de la guapa apareció en internet y aunque aún no se ha confirmado que en realidad sea Malala, ha sido fuertemente atacada por algunos usuarios de redes sociales así como los medios de Pakistán y de India.

A pesar de aparecer usando su ‘duppata’ o mascada que cubre el pelo, recibió miles de comentarios negativos, juzgándola por no usar un ‘salwar kameez’, el vestido tradicional de Pakistán y que es típicamente usado en países musulmanes.

“Outfit occidental. ¿Cuánto tiempo falta para que te quites la mascada de la cabeza?”, “Me da pena decir que es Pakistaní”,“Esa es exactamente la razón por la que le metieron un balazo en la cabeza” o “No debería usar ese tipo de pantalones por que es mujer. Y los pantalones ajustados las exponen” fueron algunos de los feos comentarios que recibió.

Aunque obviamente también recibió comentarios y opiniones muy positivas sobre su look.

Our #MalalaYousafzai of #Swat looks great in jeans. Can’t understand why her choice of clothes is a problem for some. Pak haters get a life! pic.twitter.com/dojzev0AUW

— Bushra Gohar (@BushraGohar) October 16, 2017